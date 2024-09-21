因應低壓帶影響　黃偉哲要求作好萬全防汛整備

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▲台南市要求位於低窪地區的抽水站及移動式抽水機已完成保養維護及預佈。(圖/／南市府提供)





中央氣象署預報自今(21)日起至下週二(24)日受低壓帶影響，有局部地區有大雨發生的機率，預估22日雨勢最大，台南市長黃偉哲除指示水利局做好相關防汛整備作業，包括易淹水地區區域排水、雨水下水道及道路側溝清淤工作外，也要求位於低窪地區的抽水站及移動式抽水機已完成保養維護及預佈等，全面落實防汛工作。為因應熱帶低壓擾動可能帶來的豪大雨，南市府水利局已動員全力防汛整備，且於今天起進行各項水利設施及在建工程的防汛巡查，包括抽水站、滯洪池、移動式抽水機檢查等，其中轄內64座抽水站及495台大型移動式抽水機已完成巡檢、油料補充及試運轉作業，480台抽水機已預先設置於易積淹水地區；1,858座水門功能可正常起閉；60座滯洪池也事先進行了洩降，增加蓄洪空間；165條公告區域排水渠道正常。期間，水利局也針對幾處易淹水點趕辦完成改善工作，如北門區鹽原排水台17線(北門國中旁)側溝容易感潮的部分，於20日完成閘門安裝工作；新化區於台19甲旁烏鬼厝溪排水在建工程加強渠道護岸保護；仁德區德糖路新建箱涵工程趕辦提前全線貫通，提升加速德善一街排洪量能。易受天文大潮淹水的安平區安平路、將軍區青鯤鯓、北門區永隆溝旁，均已預佈抽水機組待命應變。另各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將約3,600片防水擋板分發予區公所及自主防災社區視天氣及實際狀況使用。黃偉哲表示，每年7~9月為颱風季，市府除了提高警覺外，同時超前部屬各項防汛整備措施並進行巡查，籲請市民朋友可多加利用臺南市政府官方Line群組、「臺南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，提早防災、避災。另若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請市民朋友協助清除或通報市府協助處理，以加速排水預防災害。