Fed啟動降息激勵台股週漲399點　上市公司總市值重返70兆元大關

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美國聯準會於正式啟動降息週期，台股受到激勵一週上漲399.77點，20日指數收在22159.42點，站回月線之上，上市公司總市值再度重返70兆元大關。根據台灣證券交易所統計，20日發行量加權股價指數收盤為22159.42點，較上週13日的21759.65點上漲399.77點，漲幅約為1.84%。未含金融類指數上漲346.27點，漲幅約為1.83%；未含電子類指數上漲393.96點，漲幅約為2.00%；未含金融電子類指數上漲310.82點，漲幅約為2.04%。觀察產業別指數，漲幅最大者為運動休閒類，上漲5.22%為；跌幅則以建材營造類指數下跌2.86%最多。本週集中交易市場總成交金額約為1兆3769億元，全體上市股票成交金額為1兆2684億元，股票成交量週轉率為1.99%。成交金額前三名包括半導體類3487億元，占全體上市股票交易金額27.49%，電子零組件類1299.75億元，占全體上市股票交易金額10.25%，電腦及週邊設備類1208.89億元，占全體上市股票交易金額9.53%。截至20日，全體上市公司市場總值為新台幣70兆7519.60億元，週增幅約為1.83%。累計今年年初開盤迄今共174個交易日，集中市場總成交金額為74兆2989億元，市場日平均成交金額為4270億元，股票成交量週轉率為96.21%，股票日平均成交量週轉率為0.55%。