小S節目上怒喊「封殺」1女星！狠酸：還是討人厭　她過往罪行曝光

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▲面對王瀅在節目上瘋狂炫富，小S忍不住大翻白眼，並對製作人表示以後不要讓她來錄影。（圖／小姐不熙娣 YouTube）

台灣知名綜藝主持人小S（徐熙娣）過去在綜藝節目《康熙來了》中，時常調侃貴婦來賓，讓不少觀眾看一次笑一次，雖然該節目已經在2016年停播，不過至今依舊是台灣人心目中的「神級綜藝」，而近期在《小姐不熙娣》中，小S和貴婦女星王瀅再次交鋒，沒想到小S依舊嘲諷她「還是一樣討人厭」並表示要封殺她，更笑稱：「王瀅妳真的一點都沒變！我記得我們在《康熙》的時候經常吵架，我當時罵了妳什麼？我都快忘了！」在最新一集的節目中，王瀅才剛開口就讓小S翻白眼，在被小S詢問到：「我們的孩子該不會念同一所學校吧？」王瀅故意嘲諷回應：「不是啦，妳的小孩念雙語學校，我的小孩念英國學校。」沒想到小S立刻聽出她語氣中的優越感，接著立刻模仿起王瀅的動作。小S更在節目中表示：「我以為她這次來會是全新的王瀅，沒想到還是這麼討人厭。」讓王瀅不甘示弱表示：「妳也沒變啊！」讓全場來賓笑翻。接下來王瀅更開始講解英國學校的特色，暗示自己的小孩接受的教育更加高端，讓小S再次暴怒，飆罵一連串髒話。但王瀅似乎沒有要退讓，竟接著開始炫耀她住在老公買的豪宅，讓小S狠酸：「這整棟都是妳家？妳老公是做什麼的？他應該長得不帥吧！」接著還轉頭問王思佳：「如果她老公又高又帥，妳說氣不氣？」沒想到王思佳竟表示：「她老公的確一表人才！」讓小S氣到不行，對著節目製作人喊道：「她以後不用來了！」讓網友笑翻：「很喜歡看她跟小S鬥嘴，笑翻了」、「這集真的太好笑了」、「簡直笑到肚子痛。」