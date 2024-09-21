終於等到！好市多衛生紙降價「現折84元」　全家衛生紙整串才67元

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▲好市多熱門商品「舒潔三層抽取式衛生紙（100抽Ｘ24包入）」即起至9月29前，每串原價419元、特價335元。（圖／翻攝自APP）

▲7-11即起10月1日前，憑代收收據可以加價購「得意廚房紙巾（70抽Ｘ6入）」每串原價109元、特價82元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家FMC衛生紙3串199元，活動自10月9日起至10月13日。（圖／翻攝自全家LINE群）

日常必備的衛生紙優惠終於等到了！好市多「舒潔三層抽取式衛生紙」限時特價，即起至9月29日前，每串現折84元；若家裡不急著補貨衛生紙的，還可以等10月9日起至10月13日，全家自有品牌衛生紙（8包入）三串只要199元，每串不到67元，單包不用9元。好市多熱門商品「舒潔三層抽取式衛生紙（100抽Ｘ24包入）」即起至9月29前，每串原價419元、特價335元，相當於現折84元，單包衛生紙約14元，是必囤貨的好時機。好市多線上購物則有限定「舒潔三層抽取式衛生紙（110抽Ｘ20包入）」三串1199元，現折221元，相當於特價978元，共有60包衛生紙，容量與實體賣場販售的不同，線上單張衛生紙約0.14元、實體門市單張約0.13元，不過可以免出門送貨到家，民眾可以需求自行選購。7-11即起10月1日前，憑代收收據可以加價購「得意廚房紙巾（70抽Ｘ6入）」每串原價109元、特價82元。還有10月29日前，「舒潔棉柔厚韌三層抽取式衛生紙（90抽Ｘ24包）」單串特價399元，平均單包約17元。若不著急囤貨衛生紙的民眾，，「全家FMC超柔抽取衛生紙（110抽Ｘ8包）」三串只要199元，相當於每串不用67元，單包約9元銅板價格。