45歲陳喬恩曾遭爆「婆家找女人借腹生子」　怒嗆：生不生關你屁事

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▲網傳陳喬恩的馬來西亞婆家要找外援傳宗接代。（圖／翻攝陳喬恩微博）

▲陳喬恩（左）和老公Alan去土耳其慶祝相愛4周年，生小孩不在人生清單上。（圖／翻攝陳喬恩IG）

▲陳喬恩肚皮沒動靜，回嗆「老娘過得滿爽的哎，生不生關你屁事」。（圖／翻攝陳喬恩微博）

45歲女星陳喬恩與小9歲馬來西亞富二代曾偉昌（Alan），明（22）日將於定情地蘭卡威舉辦海島婚宴，七朵花、鄭元暢、明道等多年好友都將參加盛宴。而以寵妻無上限形象聞名的曾偉昌，根本把老婆當小公主在寵愛，沒想到卻在今年初曾傳出兩人婚姻有狀況，有中國微博博主爆料陳喬恩的婆家要請「外面的女人生孩子」，抱回來給陳喬恩養，對此，陳喬恩直率回應：「老娘過得滿爽的哎，生不生關你屁事？」陳喬恩日前曬出幾張截圖，透露網路上盛傳「陳喬恩今年再懷不上的話，她婆家這邊就要請外援了，讓外面的女人生孩子抱回來給她養，只要孩子是她老公的種就行」、「陳喬恩她公公婆婆那邊滿著急讓她生孩子的，好在老公比較貼心，會幫她勸自己父母別著急」、「陳喬恩備孕很久都沒成功，之前情緒還出了問題，要靠藥物緩解」。陳喬恩表示，身處娛樂圈22年，「每每對於這些營銷號的荒唐言論，我都會覺得一頭霧水。前幾年可能會氣得要吿啊，現在只是覺得真的是有人會相信這種鬼嗎？」她坦言生小孩並不是人生的第一追求，也不覺得不生孩子人生會有多麼不完整，「姊都要45歲了，你們覺得有必要那麼拚嗎？而且，我有兩個毛小孩，我以後還會有更多的。」陳喬恩與曾偉昌因陸綜《女兒們的戀愛》相識相戀，出道多年的她也難得高調，結婚以來都大方在社群軟體上大秀恩愛，而曾偉昌雖然小陳喬恩9歲，卻也是寵妻一族，常常趁空檔下廚以美食餵飽老婆，也曾在受訪時透露，有一次因為天涼怕老婆冷，他立刻脫下球鞋給老婆穿，自己則穿上老婆的卡通圖案拖鞋，大方談愛妻的行徑也讓許多粉絲推崇，大讚「相信愛情了」！