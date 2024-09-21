AI時代更需要雙語教育　林岱樺：讓高雄帶動台灣AI的發展

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▲立委林岱樺與關心未來教育新趨勢的高雄在地民眾、家長與學生們合影。(圖／立委林岱樺辦公室提供)

▲林岱樺服務處舉辦「AI時代下的教育新思維座談」，邀請多年來致力於翻轉教育的教育部次長葉丙成主講。(圖／立委林岱樺辦公室提供)

AI趨勢浪潮來臨，外語溝通能力是孩子接軌國際、培養競爭力的關鍵。立法委員林岱樺今(21)日在其主辦的「AI時代下的教育新思維座談」中表示，高雄市面臨百年難得的經濟轉型契機，即將變成帶領臺灣崛起的火車頭。她主張用雙語校園帶動高雄教育的提升，讓高雄帶動台灣AI的發展。教育部政務次長葉丙成也指出，AI很會解問題，但不會自己問問題，而且不瞭解人，因此，葉丙成勉勵同學們對這個世界一定要有好奇心，個人要培養敢創新、敢抉擇、自學快等特質，而且跟世界要能夠接軌。林岱樺服務處今天假高雄市左營高中大禮堂，舉辦「AI時代下的教育新思維座談」，邀請多年來致力於翻轉教育的教育部次長葉丙成主講。現場約600位關心未來教育新趨勢的高雄在地民眾、家長與學生們到場聆聽。林岱樺表示，在AI時代下不需要每個人都懂程式語言，但人類一定要更善於溝通、更知道使用精確的言語來表達自己的訴求，而且中文與英文是全世界最多人使用的語言，也是AI最能夠辨識的語言，所以雙語教育刻不容緩。林岱樺認為，雙語教育的原則，就是友善外語環境、專業教學不變！初期從校園中的術科或生活教育，引進外語師資與本國教師，共同備課與協作，不過在專業學科上，如國文、史地、數學等，仍讓專業師資主導，初期不要求用英文教國文，避免影響學習成效。林岱樺希望透過推動「校校有外師」的雙語校園政策，讓家長們不用花大錢送孩子到貴族學校、送出國讀語言學校，就能在政府資源支持下，在國內學校享有雙語教育的學習環境。次長葉丙成指出，依據牛津大學研究，未來20年有47%現有工作會消失，因為很多工作可能會被AI取代，所謂穩定的工作未來將不復存在，你現在認為的鐵飯碗，未來不一定是鐵飯碗。林岱樺呼籲，中央要勇於支持雙語校園，雙語教育不僅協助學生接軌國際，更能幫助同學有效使用AI，提升學習各領域知識的成效。尤其半導體先進製程進駐高雄，帶來荷蘭、德國等各國供應鏈來設廠，科技業的溝通語言也是用英文，因此推動雙語教育，刻不容緩！