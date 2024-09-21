湖內數位機會中心「影音明信片」課程　展湖內之美

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▲「在地影音明信片」特色課程的設計重點是以明信片作為呈現媒介，展示出「影像紀錄」與「平板繪圖」的課程成果。（圖／高市府教育局提供）

▲「在地影音明信片」結合影像記錄與實體卡片，通過明信片上的QR code將影音短片分享給大眾，完整呈現湖內區的豐富元素。（圖／高市府教育局提供）

湖內數位機會中心去年推出「我的podcast～～E起來消除登革熱」深獲好評，今年再推出「在地影音明信片」特色課程，讓學員走訪蒐集在地人文、觀光與信仰等多元特色，將湖內區在地知名景點如海埔教會、番茄會社等轉化成圖像創作，結合影像記錄與實體卡片，製作出精彩生動的「在地的影音明信片」，讓人共賞與驚豔湖內之美。「在地影音明信片」特色課程，蒐集在地人文、產業、藝術、觀光、信仰等多元特色，推出一套「在地影音明信片」，結合影像記錄與實體卡片，通過明信片上的QR code將影音短片分享給大眾，完整呈現湖內區的豐富元素，並通過影像課程引導學員記錄屬於湖內最珍貴記憶。「在地影音明信片」課程的設計重點是以明信片作為呈現媒介，展示出「影像紀錄」與「平板繪圖」的課程成果。在「影像紀錄」課程中，學員們學習到如何進行人物訪談、影片剪輯等。在「平板繪圖」課程中，15名學員們走訪湖內的海埔教會、番茄會社兩個景點，並以平板電腦親手描繪當地風景，生動表現出建築的獨特魅力。此外，學員們將攝影內容轉化為平板上的圖像創作，完成自己的平板藝術作品。結合攝影與繪圖的創作方式，不僅培養學員們的興趣，還增強他們對當地文化的認同感與熱愛。另在「明信片編排設計」課程，完美呈現在地產業文化的影像記錄與實體卡片，通過明信片上的QR code將影音短片分享給大眾，完整呈現湖內區的豐富元素繪圖，不僅豐富民眾對湖內區人文風貌的認識，也推廣了湖內在地的故事。湖內數位機會中心自107年成立至今，用心在地創造數位機會、翻轉湖內偏鄉，讓高雄市鄉親們能看到湖內更多的美好。 今年未參加課程的學員們不要失望，湖內數位機會中心「在地特色影音明信片」課程也將於明年5月開課。