唐吉訶德「新款自動販賣機」爆紅！日本人見用途狂讚：根本救世主

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▲唐吉訶德新出一台「高蛋白飲自動販賣機」，是來自英國品牌MYPROTEIN，就擺放在商場內高蛋白相關購物區旁邊，一份僅要100日圓。（圖／翻攝自X）

日本知名零售連鎖店「唐吉訶德」來台後立即造成風潮，近日更宣布在桃園市加開分店，讓當地人興奮不已。而近日就有一名日本網友，透露自家附近的唐吉訶德新出一台自動販賣機，可以用銅板價嘗試該品牌高蛋白飲不同口味，且就擺在相關購物區旁邊，讓網友大讚超級貼心，直呼：「根本是個救世主！」近日一名日本網友在X上發文，表示自家附近的唐吉訶德新出一台「高蛋白飲自動販賣機」，是來自英國品牌MYPROTEIN，就擺放在商場內高蛋白相關購物區旁邊，，引起熱烈討論。這樣的擺設方式，受到日本網友一片好評，由於高蛋白飲品口味眾多，各家喝起來的味道也不同，許多想嘗試的民眾擔心不合口味，買回家還要硬著頭皮喝完或造成浪費。有了這台高蛋白飲自動販賣機，就可以先以銅板價「試喝」，喜歡再入手結帳。這台高蛋白飲自動販賣機擺設在各家品牌旁邊，還能拿來比較差異，雖然看似是冷門商品，但對於有需求的顧客而言可說是十分實用，如此聰明的行銷策略，也受到大眾一致好評，對業者、消費者而言是雙贏局面。網友們不禁紛紛大讚，、「小包很貴，大包又怕壞，最後變成我什麼都不買，這是打破這種思維路線的好方法」、「這太棒了！即使是對蛋白質感興趣但不知道它是什麼的人，似乎也能嘗試」。