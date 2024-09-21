周思齊引退／誠泰董事長開球：謝謝把我放心中　林致光曝心中遺憾

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▲周思齊引退儀式，與誠泰Cobras老戰友林恩宇、許竹見重聚。（圖／記者葉政勳攝）

▲誠泰Cobras球迷聚集在大巨蛋右外野，響起過往熟悉戰歌，林致光坦言感觸很深，也很感動，林恩宇也直呼起雞皮疙瘩。（圖／記者葉政勳攝）

中職中信兄弟本週末在台北大巨蛋為周思齊舉行引退儀式，今（21）日特別邀請他職棒生涯的第一支球隊誠泰Cobras的老戰友們到場見證。開球嘉賓由前誠泰董事長林致光擔任，林董感謝周思齊始終將誠泰和自己放在心中，希望他未來能持續為台灣棒球做出貢獻。大巨蛋右外野座位上滿滿的誠泰球迷，讓林致光十分感動，在賽前致詞時表示：「過去經營職棒7年，時間雖然不算長，但也不算短，真的非常感謝誠泰太陽教練團、所有球員和球迷，你們一直支持我們，今天能看到誠泰仍在球迷心中留下深刻印象，真的非常感動。」作為誠泰Cobras最後一名現役球員，周思齊將在本季結束後也將正式告別球場。對於周思齊的引退，林致光感慨地表示：「誠泰球員以前都沒有正式的引退儀式，這是我心中最大的遺憾，希望今天周思齊能夠有出色的表現，為所有人呈現一場完美的告別。」談及周思齊的職棒生涯，林致光說：「一路看著周思齊成長，當初選他進來時，他的成績並不突出，但他非常自律、認真，成績也隨著時間越來越好，感謝他一直把誠泰和我放心中，讓我非常感動。」林致光提到，周思齊在中職達成千安百轟百盜的成就，或許成績不如大谷翔平那麼耀眼，但他為台灣棒球留下了不可磨滅的貢獻。最後，林董也不忘勉勵周思齊，未來要與誠泰的好戰友們保持聯繫，並持續為台灣棒球做出貢獻。