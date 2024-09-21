美特勤局發布川普槍擊案最新調查報告　稱維安失敗主因為溝通失誤

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▲美國前總統川普在造勢活動遇襲，特勤局人員上台掩護川普避難。（圖／美聯社／達志影像）

美國特勤局（U.S. Secret Service）代理局長羅威（Ronald Rowe），於20日發布川普7月13日在賓州造勢場合遭遇槍擊的最新調查報告，羅威承認特勤人員間存在溝通失誤與疏忽的失職，並認為這些違反安全規則的行為是由於部分特勤人員的自滿情緒導致，將會根據內規進行處分。根據《CNN》報導，川普7月13日賓州遇襲案震驚全球，原特勤局長也因此辭職，成為代理局長後羅威主導賓州槍擊案的內部調查，並在20日對外發布調查報告。調查報告中將特勤局與當地維安人員之間的嚴重溝通失誤當作焦點，因為7月13日當天，地方執法部門人員早就掌握槍手的位置，並認為槍手形跡可疑，但這訊息卻沒有傳達到川普的特勤安保人員。調查報告指出，州與地方政府的維安人員與特勤局之間存在溝通障礙，許多現場執法人員甚至不知道兩者使用完全獨立的通訊中心，使用的無線電頻率不同，缺乏共享資訊的協同配置，地方人員誤以為特勤局有掌握他們的無線電傳輸內容，但實際上並沒有。若在7月13日當天，州與地方政府的維安人員與特勤人員之間溝通順暢，川普就會在槍擊發生前被轉移。羅威表示，相關失職人員將會受到究責處分，但未透露具體的處罰內容。而對於即將到來的大選以及選後的選舉結果認證程序中的維安工作，羅威強調特勤局和其他執法部門已經做好準備，擁有一切所需要的資源來妥善完成任務。至於川普本週在佛州高爾夫球場再次遇到有人企圖暗殺，外界質疑特勤局維安是否又出現漏洞，羅威則解釋在川普出現在嫌犯的視線範圍內之前，特勤人員便已發現嫌犯並將其逮捕，至於整個過程的詳細經過羅威則未多加說明，僅說重要的是特勤人員揪出了嫌犯。