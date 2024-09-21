台中新光三越5樓全新改裝 男神李國毅開箱新潮世代紳活圈

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▲全新改裝後的五樓樓層，帶給人明亮寬敞的舒適感，今天重新開幕，不少初次體驗民眾大讚「超好逛」。（圖／業者提供）

▲偶像男神李國毅應邀開箱帶逛，一身休閒西裝，搭配白色運動鞋打扮，整個就是「新潮世代紳」，時尚又帥氣。（圖／業者提供）

台中新光三越創新百貨新思維，砸重金全新改裝五樓，打造獨步全台的新潮世代紳活圈，並以「社交」為核心，邀集有76家潮世代品牌，並規劃全台最頂規高爾夫專區，今日開幕邀請偶像男神李國毅開箱帶逛，體驗創新大人系社交生活新場域，也感受到潮系GOLF與時髦街潮的混搭樣貌，為周年慶提前暖身。全新改裝後的五樓樓層，帶給人明亮寬敞的舒適感，今天重新開幕，不少初次體驗民眾大讚，新潮世代品牌齊聚「超好逛」。事實上，根據業者表示，全新改裝的五樓，是以社交為核心規劃，總計邀集了76家潮世代品牌，其中有32家是中部獨家，2家是全台獨家，可說是打造了全台最齊全的新潮世界紳活圈，全方位滿足都會潮紳的時髦穿搭。其中亮點之一是，隨著全球高爾夫年輕化趨勢，高爾夫人口逐年增加，勢必帶動高爾夫市場持續加溫，五樓改裝時特別規劃了全台最頂規且時髦的高爾夫專區，集結了16大潮系高爾夫品牌，如日劇天王木村拓喜愛的潮奢品牌MARK&LONA、日本名模山田優代言的Pearly Gates等一站購足外，並提供百貨業首創的高爾夫一條龍服務，包括數位高球體驗、一對一教練教學、量身調桿、球場秘書、客製球桿/球袋等七大服務。此外，在全台最齊全的品味新紳裝專區裡，10大精品紳裝品牌全面升級，包含美國總統御用品牌BROOKS BROTHERS、百年英倫品牌DAKS，更獨家引進全球美式休閒熱潮Nautica黑帆系列專賣店，在ON&OFF上下班的不同生活場景中快速切換。另規劃了全台獨霸的潮流新殿堂，運動潮流界四大王牌與時髦街潮全台首櫃，包含中部唯一new balance Grey Store最高規的形象概念店、全台首家全球潮流第一品牌Billionaire Boys Club及日本跨界聯名指標品牌AAPE等，搶攻新潮世代消費力。5F開幕期間，將陸續邀請李國毅、陳柏霖、傅孟柏、李洋等男神接力站台、及風格玩家KOL雙生、吉二夫婦見面會外，還推出開幕限定獨家限量商品！另外21日至25日消費達指定門檻，可獲得SKMPOINTS點數。開幕首日，偶像男神李國毅應邀開箱新潮世代紳活圈，一身休閒西裝、搭配白色運動鞋打扮，整個就是「新潮世代紳」代表，時尚又帥氣，一出現就吸引大批粉絲跟隨他帶逛一家又一家品牌專櫃，體驗新大人系社交生活新場域，也感受潮系GOLF與時髦街潮的混搭樣貌。