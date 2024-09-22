劉德華演唱會突加開2區域！今天進行第二輪抽選　完整資訊一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉德華得知總共有84萬名粉絲登記搶票，覺得非常感動。（圖／台灣映藝提供）

62歲天王劉德華將於10月31日至11月3日前往台北小巨蛋開唱，這次為了防堵黃牛，特別採取「實名抽票制」，8月底一開放登記，隨即吸引84萬名歌迷搶著登記搶票，而第一輪抽票結束，只有4萬名幸運粉絲幸運中選。不過想看劉德華還有機會，今（22）日上午11點將進行第二輪抽選，除了首輪未結帳及退票的票券，這次還加開紅紫2B視線部分遮蔽區的座位，但不用再登記，這次將以首輪未中選之登記者為抽選對象，中選者由遠大售票系統自動通知。劉德華全新巡迴演唱會「今天⋯is the Day」7月開始從上海開跑，預計10月31日開始一連在台北小巨蛋開唱4天。而這次賣票採「實名抽票制」，8月25日15點28分至8月30日15點28分開放登記報名，結果在8月31日11點28分出爐，這次總共有84萬人瘋搶，不過只有幸運的4萬名粉絲有機會可以進到演唱會現場，一睹天王風采。由於第一輪抽選後有部分中選者未結帳或退票，因此主辦單位將展開第二輪抽選，此外這次也將釋出紅紫2B視線部分遮蔽區，讓更多歌迷有機會可以到現場觀看。劉德華為了這次的演唱會非常辛勤在練歌排舞，得知總共有84萬名歌迷登記搶票，也說「距離上一次台北演唱會已經11年了，很想念大家，知道這麼多人來登記看我的演唱會，我很感動。非常感謝每一位支持我的朋友，我會以最誠摯的舞台呈現給大家，我們台北小巨蛋見，謝謝。」期待劉德華將在10月底帶來精湛的演出。