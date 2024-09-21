控黃國昌性騷遭嗆「三立出身」　林楚茵秀影片轟：電車癡漢行為！

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立法院昨日開議朝野劍拔弩張，民眾黨立委黃國昌率領白委抗議NCC代理主委翁柏宗，更到官員座位區高喊「綠媒小弟請你出去、行政院長違法濫權！」民進黨立委見狀趕緊圍人牆阻擋，而過程中林楚茵指控黃國昌噴口水且身體不斷往其方向前進，黃國昌今（21）日反嗆是《三立》出身記者，丟出莫名其妙指控轉移焦點。林楚茵則剪出影片，砲轟「你是電車癡漢嗎？」昨日立院朝野攻防過程中，林楚茵對於黃國昌言行感到不舒服，而黃國昌則不以為意反嗆林楚茵《三立》出身的記者，丟出莫名其妙指控轉移焦點，自己不會隨她起舞。「畫面會說話！」對林楚茵貼出影片，質疑黃國昌女生站在議場前，為何一定要壓過來，稱這是電車癡漢的行為，「你是電車癡漢嗎？」另特別提及「《三立》出身的記者」，所以不回應這題，她則補充自己曾當過《中天》、《TVBS》與《東森》的記者，「請問哪一個電視台，才會讓你願意面對？」