極端降雨要來了！恐達20年前「911豪雨」等級　明起探本週最低溫

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▲今晚到下週一受到低壓帶的影響，各地需要留意短延時強降雨，尤其週六晚至週日雨勢最明顯。（圖／中央氣象署提供）

▲熱帶性低氣壓（TD19）已於今日下午2點減弱為低氣壓，但外圍雲系仍為北台灣持續帶來降雨，雷達回波圖可見，台灣多處正下傾盆大雨。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲北市災害防救辦公室提醒，要清空住家附近水溝蓋板上方，保持水路通暢。（圖／取自台北市政府官網）

今（21）日入夜到明（22）日受到低壓帶影響，各地留意短延時強降雨，基隆北海岸、北部、南部及東南部有局部豪雨，其他地區留意局部大雨，並且市府也示警，本週假日所模擬出的極端降雨，不排除可達民國93年的911豪雨事件等級，即平地12小時600毫米的長延時強降雨，提醒民眾特別注意。中央氣象署氣象署預報員陳姵安預報指出，今晚（21日）到下週一（23日）受到低壓帶的影響，各地需要留意短延時強降雨，尤其週六晚至週日（21日至22日）雨勢最明顯，基隆北海岸、北部、南部及東南部有局部豪雨，其他地區則有局部大雨。下週一（23日）中南部雨勢逐漸趨緩，但北部、東北部還是有局部大雨機會。下週二、下週三低壓帶遠離，降雨趨緩，但仍有水氣殘留，中南部地區仍有不定時局部短暫陣雨或雷雨，北部週二清晨至上午有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。下週四至下週六轉東北風偏東風，迎風面北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後留意局部短暫雨。另外，熱帶性低氣壓（TD19）已於今日下午2點減弱為低氣壓，但外圍雲系仍為北台灣持續帶來降雨。 葡萄桑颱風則也減弱為溫帶氣旋，對台灣天氣無影響。溫度方面，明（22）日各地高溫約攝氏28度至30度，不過入夜後會降溫至攝氏24度至26度，到後天清晨為未來一週最低溫時刻，到下週一（23日）中南部降雨趨緩後，溫度有機會回升；北台灣則要等下週二（24日）降雨趨緩後，溫度才會回升。受熱帶性低氣壓外圍雲系及低氣壓影響，北市府提醒，依照中央氣象署預報顯示，本週假日可能形成之熱帶性低氣壓（目前已減弱為低氣壓），所模擬出的極端降雨，不排除可達民國93年的911豪雨事件等級，即平地12小時600毫米的長延時強降雨，提醒民眾特別注意，大雨將至，請做好防汛工作。北市災害防救辦公室提醒，依氣象預報資料顯示本周末（22日）將有明顯的雨勢發生，雖目前預報尚有不確定性，仍請隨時注意天氣動態，提前做好防災準備，同時目前適逢大潮期間，也請市民朋友本周末儘量遠離河川區域活動及駛離車輛，避免雨勢造成河川水位迅速上漲恐影響市民生命財產安全。◾第一步，要清空住家附近水溝蓋板上方，保持水路通暢。水溝蓋上常見的阻礙物包含:盆栽、腳踏墊、塑膠板和樹葉……等，大雨來襲時，會讓雨水排不進水溝，造成路面積淹水現象。◾第二步，在建築物停車場及一樓住家等出入口，及時設置防水閘門（板），短時強降雨的發生，很容易就超過了雨水下水道設計的保護標準，時常淹進一樓住家或地下室，而裝設防水閘門(板)才能在暴雨來襲時，第一時間自我保護，保護自身的生命財產安全。◾第三步要及時接收資訊，可從北市水利處的LINE官方帳號， 隨時追蹤雨量、河川水位、雨水下水道水位、抽水站狀態、淹水點查詢等功能，第一手接收雨量警戒，從多方管道快速獲得水情相關資訊。