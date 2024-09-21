你們做得到嗎？林致光自豪是全勤領隊　呼籲職棒老闆不要只花錢

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前誠泰Cobras領隊林致光今（21）日在周思齊引退賽上感性發言，回顧自己7年職棒經營的經歷，看到職棒走過假球低谷，到如今台北大巨蛋啟用，並在五月天賽後獻唱加持下，有望寫下職棒首次單場4萬人紀錄。林致光呼籲職棒各球團老闆不應該只是出錢，應該更應用心參與球隊運營，了解球員需求，才有助於台灣職棒的長遠發展。林致光回憶經營職棒隊的7年時間，扣掉因公出差關係，幾乎全勤出席每一場比賽，與球員和教練團密切互動，讓他相當自豪，「我不敢做到百分百，但是我至少做到90%，盡力而為去解決球員問題，所以我與誠泰球員感情這麼好，大家跟兄弟一樣，試問現在球團老闆做得到嗎？」林致光也趁此機會呼籲現今的職棒球團老闆們，不該只是單純砸錢經營球隊，「錢不是一切！老闆們應該親自到場與教練團和球員互動，了解他們的需求，才能真正解決問題，促進台灣職棒的正向發展。」過去誠泰Cobras在宜蘭安排了許多主場賽事，林致光也期盼現今的球團能考慮將主場擴展至宜蘭等地，「那邊也有許多支持棒球的球迷，這對台灣職棒的正向發展非常重要。」隨著台北大巨蛋成為職棒比賽場地，進場人數不斷攀升，今晚周思齊引退賽也將創下中職單場票房紀錄，讓林致光相當震撼，「以前不可能有這麼多人參與，像啦啦隊、應援團在以前會產生很大的資本支出，但現在環境不同了，球團應該多多用心經營，錢人人會花，但真正了解球員需求、改善球隊發展，才是球團老闆應該用心的方向。」