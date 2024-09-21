郭富城再攻台北小巨蛋！3.3萬張門票被搶光　主辦回應加場可能性

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▲郭富城在演唱會上大秀冰塊肌，誓言將帶給台灣歌迷更精彩的表演。（圖／小美工作室提供）

「舞台王者」郭富城近期展開全新巡演「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」，睽違5年，他將在今年12月27、28、29日回歸台北小巨蛋，一連開3場演唱會，和台灣歌迷相聚。而今（21）日門票全面開賣，吸引眾多歌迷進到售票網開搶，3.3萬張門票迅速被搶光，許多沒搶到票的歌迷紛紛哀號，希望可以再加場。對此，主辦單位表示，需要再與經紀團隊討論，才能決定是否再加場。郭富城全新巡演「ICONIC世界巡迴演唱會」，自8月13日於紅磡體育館開唱以來，以魔幻方塊凱旋門造型舞台、巨翼LED多角度視覺效果及大膽突破的前衛造型衝擊全球粉絲，更大秀結實胸肌、腹肌，共帶來13場精彩演出。而香港場一結束，他隨即宣布將在12月底登上台北小巨蛋開唱，誓言為台灣粉絲帶來最魔幻的視覺震撼及完美體態，感謝歌迷的同時也強調沒想過要退休！而今日門票一開賣，《NOWnews今日新聞》記者實際觀察，發現11點多一點進售票網，網頁便顯示「國泰世華銀行－郭富城ICONIC世界巡迴演唱會《2024台北站》」12點啟售的倒數時間，接著12點一到，就因為進站人數過多，需要耐心等候才能進到網站內，預計等候時間需要22分鐘，有些粉絲較晚點進去，甚至有人需要等到51分鐘。由於粉絲的熱烈搶購，郭富城演唱會3.3萬張門票很快就賣光，再次證明天王在台灣的超高人氣。但仍有不少粉絲沒買到票，因此紛紛哀求再加場。對此，主辦單位表示，需要再跟經紀團隊討論，才能確定是否加場，請粉絲耐心等待。而此次郭富城「ICONIC世界巡迴演唱會」台北場將於12月27、28、29日連續3天在台北小巨蛋舉行，這場演唱會融合了頂尖舞蹈、視覺特效及郭富城獨有的天王風采，勢必為觀眾帶來一場視覺與聽覺的雙重饗宴。