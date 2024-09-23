趕快看！NOWnews跨世代公民提案競賽入圍名單出爐

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▲《NOWnews 今日新聞》跨世代論壇第一屆公民提案競賽，今 （23日）公布第一階段評選結果，經專業評審激烈討論後，最終有8組團隊入圍。（圖／NOWnews社群中心）

《NOWnews 今日新聞》舉辦跨世代論壇第一屆公民提案競賽，於9月23日公布入圍名單。本次競賽邀請各大學政治系專業教授，進行公開公正評選，經第一階段激烈的討論，共有8組隊伍獲得入圍。入圍名單如下：【入圍公告】（依隊名首字筆劃順序排列）​​​​​​《GENE止GENEral》陳Ｏ昀、陳Ｏ昫《NtuRns》康Ｏ澍、康Ｏ禾《三年五年高普考》蘇Ｏ齊、林Ｏ煜《我獨麗山，我沒有肝》陳Ｏ嘉、蔡Ｏ緁《杜芬舒斯博士的邪惡課綱》陳Ｏ心、林Ｏ誼《花開富貴》陳Ｏ銘、何Ｏ偉、沈Ｏ豪、鍾Ｏ昕、李Ｏ瑜《這群環保人》許Ｏ柔、林Ｏ羽、陳Ｏ帆、李Ｏ姍、詹Ｏ鈞《綠色學習改革隊》王Ｏ軒、李Ｏ妮、韓Ｏ家入選隊伍將訂於10月5日在台大校友會館進行第二階段「口試決選會」，選拔出前三名及優勝隊伍。所有優勝隊伍將於11月26日「2024跨世代論壇-國際青浪潮」由總統親自頒發獎狀及獎金。恭喜以上入圍團隊！如若對跨世代公民提案競賽有任何疑問，請多加利用以下管道洽詢。電話：02-8797-8775 #6422 林小姐官方信箱：crossroad@nownews.com