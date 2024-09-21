飛東京航班2度取消、旅客抱怨　酷航：營運因素改明日凌晨起飛

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酷航今（21）日從台北飛東京成田機場TR898班機，原定上午7點半起飛，但疑似機械故障以及北北基豪大雨的影響，兩度取消飛行，酷航透過聲明表示，是因營運原因，將改為明日凌晨起飛。原本民眾滿心期待要出國旅遊，沒想到今日有旅客在網路上表示，酷航原定上午7時30分由台北飛往東京（成田）的TR898航班，登機後遲未起飛，之後又宣布取消，改為下午2時起飛，不過下午重新登機後又再度宣布取消航班，不知道發生什麼事？對此，酷航發布聲明表示，因營運原因，對航班的起飛時間進行了調整，9月21日上午7時30分由台北飛往東京（成田）的TR898航班，將調整於9月22日凌晨1時30分起飛。酷航說，原定於9月21日下午1時由東京（成田）經台北飛往新加坡的TR899航班，也將調整於9月22日上午8時15分起飛。酷航進一步指出，已為受影響的乘客安排搭乘其他替代航班，也為選擇原航班的乘客提供了住宿及交通安排。酷航表示，對此帶來的不便深感抱歉，也會提供乘客必要的協助。