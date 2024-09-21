周湯豪快閃信義區夜店開唱！上千粉絲擠爆　宛如封街演唱會

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▲周湯豪現身信義區葉店，粉絲紛紛拿出手邊物品讓他簽名。（圖／環球音樂提供）

歌手周湯豪將在11月23日帶著「REALIVE（R2）特仕版」演唱會回歸台北小巨蛋，日前門票開賣4分鐘即秒殺，周湯豪為回應粉絲熱烈敲碗，誠意加開11月24日場次，門票於明（22）日中午12點於拓元售票系統正式開賣。昨晚周湯豪於信義區fake sober 2店驚喜快閃演出，店內店外擠滿上千粉絲等候朝聖，宛如封街演唱會般癱瘓信義區，周湯豪在工作人員開路下，帥氣登上店裡L型DJ吧台演出，以〈I go〉、〈turn up〉炸翻現場，全場尖叫聲瞬間破表，周湯豪也開心表示，「希望小巨蛋當天都可以看到大家，現在已經滿多年沒有跟大家近距離接觸，很開心！到時候演唱會就是這麼近！」周湯豪昨晚帥氣跳上L型吧台，看到店內店外滿滿人潮，驚呼「天啊！人好多！」接著直接以〈I go〉開場，台下粉絲隨著節奏律動邊大合唱，全場氣氛直接high到爆，周湯豪親切與粉絲打招呼，「今天還玩得開心嗎？我很久沒這麼清楚看到這麼多人了，大家好，我是周湯豪。」不忘宣傳11月24日的「REALIVE（R2）特仕版」加場演唱會，透露將於9月22日正式開賣，期待演唱會當天與粉絲好好開趴互動。而周湯豪演出時，還直接將店內L型吧台當成catwalk舞台，顧及店內、店外所有粉絲，當〈帥到分手〉前奏一下，全場粉絲瘋狂尖叫，台上台下齊聲合唱，上千粉絲癱瘓信義區整條街、宛如封街演唱會。而周湯豪也是fake sober 2店首位舉辦快閃的歌手，他說「今天就像是謝票的感覺，發現看過的人很多都是二刷、三刷、四刷、五刷，今天算是來先感謝大家的！」為此他也帶來驚喜大禮，「我要送出一組加場派對區套票，『REALIVE』2年前開始跑巡演，真的是非常好看，所以這次才能重返舉辦，這是我的一點心意，希望那天可以看到你們。」許久沒與粉絲零距離互動，周湯豪寵粉無極限，幫粉絲簽手機、專輯、好命周邊，沒想到有女粉順手拿身邊有的面膜，只為得到他簽名，讓周湯豪又氣又好笑，他沿路走回DJ台時，看到粉絲遞來的手機，也貼心拿起來和粉絲自拍合照，可說是福利滿滿。周湯豪加碼演唱〈FAKE SHIT〉與〈愛上你算我賤〉，看到台下粉絲高分貝合唱，更是拍拍心臟、雙手合十向四方粉絲鞠躬表達感動，離開前不捨表示，「謝謝，我是周湯豪，我們小巨蛋見！」周湯豪「REALIVE (R2)特仕版」加場門票將於9月22日中午12點於拓元售票系統開賣。