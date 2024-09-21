紅通通的不只陳智菡！名嘴酸：民眾黨「菡化」　害民眾黨民調崩盤

台北市洲美快速道路昨早因車禍塞車，民眾黨立院黨團主任陳智菡也在臉書說，「從淡水要到立法院的路上都是紅通通的，希望狀況早點排除。」不過尷尬的是，陳智菡秀的圖片，紅通通的是台北捷運淡水線，陳智菡也緊急刪圖。資深媒體人羅友志說，整個狂草集團「菡化」而不自知，才是民眾黨民調兵敗如山倒的原因。
羅友志在臉書說，總統大選前，他幫柯文哲說了很多話，也提供廣播空間給民眾黨發揮，最後被中廣開除，但也因此交了很多小草朋友，最近跟這些知識青年聚會，常常聽到小草們避之唯恐不及、一臉尷尬的說：「太離譜了，不要提我是小草這一段啦！」
羅友志說，離譜在哪？這些中小企業主，因為管理公司，帳務熟得不得了；這些公務員，因為要懂法律，對曲解法條誤導人的事情；這些媽媽，因為要教小孩，對謾罵出戰，很反感；這些全都是戰狼系統，每天在做的。對帳務、法條、輿論濫用、胡說的程度，讓很多專業小草，不得不搖頭嘆氣，低頭沈吟那句話：「太離譜了，不要再說我是小草這一段了⋯⋯」對於專業人士來說，利用這些專業還操弄傷害，是一種諷刺。
羅友志說，整個黨「菡化」，不求證、不專業賣弄、不用策略用暴力，早就侵蝕五年以上了，這已經是第N次，陳智菡用公眾媒體宣傳錯誤訊息了吧？擴展到，小草到處留言公眾人物的臉書，被群眾訕笑，還義正嚴辭。
羅友志批，「停止愚化妳的群眾，公眾人物，尤其是政黨領袖，不提升群眾素質也就罷了，妳怎麼捨得做這種事？然後，自己不努力充實自己，半調子就敢出門，站在舞台上說著、做著最錯誤的示範？想支持的，恥之與其為伍。還不懂？」
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羅友志說，離譜在哪？這些中小企業主，因為管理公司，帳務熟得不得了；這些公務員，因為要懂法律，對曲解法條誤導人的事情；這些媽媽，因為要教小孩，對謾罵出戰，很反感；這些全都是戰狼系統，每天在做的。對帳務、法條、輿論濫用、胡說的程度，讓很多專業小草，不得不搖頭嘆氣，低頭沈吟那句話：「太離譜了，不要再說我是小草這一段了⋯⋯」對於專業人士來說，利用這些專業還操弄傷害，是一種諷刺。
羅友志說，整個黨「菡化」，不求證、不專業賣弄、不用策略用暴力，早就侵蝕五年以上了，這已經是第N次，陳智菡用公眾媒體宣傳錯誤訊息了吧？擴展到，小草到處留言公眾人物的臉書，被群眾訕笑，還義正嚴辭。
羅友志批，「停止愚化妳的群眾，公眾人物，尤其是政黨領袖，不提升群眾素質也就罷了，妳怎麼捨得做這種事？然後，自己不努力充實自己，半調子就敢出門，站在舞台上說著、做著最錯誤的示範？想支持的，恥之與其為伍。還不懂？」
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