Fed降息2碼讓中國也獲益？路透：習近平應該好好謝謝鮑爾

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在台灣時間19日凌晨宣布降息2碼，對此，《路透社》分析稱聯準會降息減輕人民幣貶值壓力，讓中國央行有更多空間提振自家經濟，直呼「中國國家主席習近平應該好好謝謝鮑爾」。《路透社》報導指出，自2022年3月聯準會開始升息以來，中國央行一直試圖為人民幣貶值設定底線，然而，隨著越來越多預期聯準會即將降息，今年7月以來人民幣兌美元已上漲近2.5％。與此同時，中國今年的經濟成長恐怕無法達到北京設定的5％目標，最新統計數據顯示，儘管夏季是旅遊高峰，但中國8月零售額僅年增2.1％，低於7月2.7％的增幅。加上中國房市持續低迷，今年前8個月房地產投資與去年同期相比下降了10.2％，房市疲軟促使大量投資銀行下修中國全年GDP成長的預測。如今，隨著聯準會一口氣降息2碼，中國央行現在可以專注於降低中國自身的借貸成本，來藉此推動今年的GDP成長能夠達到目標，外界預期中國央行將下調現有抵押貸款利率，此舉可能有助於抑制債券泡沫。中國央行也可能下調銀行存款準備金率，以釋放更多流動性，或是擴大貸款計畫的規模，以幫助地方政府購買未售出的房地產庫存，將其轉化為國宅出售。