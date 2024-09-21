陳智菡籲小草憶阿北疫情所為　四叉貓提「這事」酸爆

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民眾黨主席柯文哲涉京華城案貪污圖利遭羈押禁見，民眾黨立院黨團主任陳智菡過去搬新竹馬偕兒醫救火，今（21）日改打悲情牌，引用搖滾天團動力火車金曲《莫忘初衷》，喊話小草要大家回憶柯文哲擔任市長期間做了哪些事，而網紅「四叉貓」貼出柯文哲過去提及「中央要是搞我的話，我就慢2天再開始幫市民打疫苗」，時任指揮官的陳時中則勸柯，稱打疫苗不要意氣用事，應該在量能所及範圍內，提供市民最好服務。陳智菡今日改打悲情牌，引用動力火車的金曲《莫忘初衷》歌詞，歌詞內提到「莫忘初衷，別忘那一年、那一天出發時心中的夢，難免會受傷，註定要心痛，別忘了還有我老朋友陪你，You'll never alone」。貼出柯文哲的背影並寫道，「疫情期間，你多努力想守護這裡，如今這個世界，對你卻只剩污衊」。此外陳智菡也在下方留言向支持者喊話，如果大家還記得柯文哲在疫情期間做了什麼，「可以幫我們貼在留言嗎？」對此四叉貓則搶答，柯文哲在疫情期間受訪時稱「中央要是搞我的話，我就慢2天再開始幫市民打疫苗」，與中央政府意氣用事。