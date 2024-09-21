MAMAMOO華莎「提臀舞蹈」引兩派戰翻！本尊親曝意圖：最喜歡這段

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▲華莎提臀動作引起兩派討論，不過她認為這並沒有表達出不好的意圖。（圖／HWASA YouTube）

南韓女團MAMAMOO成員華莎近日發行新專輯《O》，時隔1年再推出新作品，受到許多關注，其中新歌〈NA〉展現出華莎心中「我」的形象，是一首輕快的舞曲，不過MV中有一幕看到，華莎跟舞群全都抓著臀部往上提，雖然不少粉絲大讚看起來很性感，但也有人認為這個動作有些低俗。對此，華莎親自解釋其實那個舞蹈不是想展現不好的意圖，而是想展現男孩子氣的感覺，還透露自己最喜歡這段舞蹈。華莎推出新曲〈NA〉，表示「這真的是一首關於『我』的歌曲，但這不是強勢的歌曲，也不是表達『我是最棒的』的歌曲，而是展現『我想成為的我』。」歌曲一推出隨即吸引曲多歌迷喜愛，大讚「好有華莎的風格，既性感又奔放」，不過其中一個舞蹈動作是她用雙手把臀部抬起來，部分網友卻認為看起來很奇怪，甚至直言「覺得有點不舒服。」事後華莎和編舞老師Kirsten一起拍攝問答影片，2人異口同聲表示，其實她們最喜歡的舞蹈部分就是這一段，華莎甚至說，原本對這首歌還抱著有點遲疑的態度，不過看到這段編舞之後瞬間改變想法，並說「或許看起來會覺得有點刺激，不過上下擺動臀部並沒有不好的意圖，而是想要給歌迷一種男孩子氣的感覺。」Kirsten也說，身邊的人看到後都紛紛大讚，「就是它了，讓人想一起跳，但又有點害羞的感覺。」此外這首歌曲曝光後，也有人覺得和江南大叔PSY的曲風很相似，事實上，因為PSY也有參與這首歌的製作，因此有PSY的影子也不意外。而這次新專輯《O》，確實充滿著華莎的風格，她自己也說，「我覺得就是自由奔放吧。我不想按規則生活，從小就是這樣。我對自己的這種性格是心存感激，正是這些想法讓我走到了今天。」