小煜揭棒棒堂的他難搞又愛念！曝昔集體開會公審　怒轟：叫他閉嘴

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▲小煜爆料以前棒棒堂實在太火紅，所以常常大家隔天都爬不起來。（圖／IG yangchiyu）

現年39歲的台灣男歌手小煜（楊奇煜）過去曾是男團棒棒堂的成員之一，在該團解散後他也獨自在演藝圈內打拚，不僅推出個人EP，還搞起副業成立沙龍品牌，而今（21）日他登上娛樂新聞節目，談起過往在棒棒堂時期的種種，更爆料6人男團中，就屬阿緯最難搞，指出阿緯時常唸東唸西，「後來我們就在家裡開了一次會，就是要請他閉嘴。」小煜今（21）日登上娛樂新聞節目《小記者大明星》，談到當時棒棒堂在成團以後，所有成員都住在一起，直接變成「男生宿舍」，現在回想起來是非常青春的回憶，只是當時實在太火紅，導致每天的生活都是工作：「說真的，對那時候來說，也沒有太多回憶，因為所有回憶都是在工作，很恐怖的是你眼睛一張開，就開始化妝。」小煜更坦言團員們每天梳化外出跑活動，常常導致隔天太累起不來，就會有「特別服務」，「有時候我們起不來，就在我們床邊幫我們化妝，化妝好了眼睛一張開臉上就有妝。」讓主持人相當驚訝，不過小煜倒是相當無奈：「工作完回家就是洗澡睡覺，沒了，六個人連聊天都懶得聊，因為太累了。」而現在棒棒堂的6人都已經各自成家立業，也都各自在演藝圈裡發光發熱，談到團隊是否有機會回去過「男生宿舍」的生活？小煜笑稱：「有可能哦！」更開心表示團員可以幫他顧小孩：「我會把兩個小孩帶去給他們照顧，然後我去看電影、逛逛街，阿緯跟威廉都是可以幫忙照顧小孩的。」