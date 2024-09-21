棒球之神眷顧！周思齊引退賽神奇現象　平野惠一：他給全隊力量

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中信兄弟今（21）日於台北大巨蛋舉行「The Last Together 周思齊引退賽」，雖然周思齊全場4打數0安打，但他的精神力量激勵全隊，最終中信兄弟以4：2擊敗味全龍，總教練平野惠一表示，這場勝利彷彿是「棒球之神」眷顧，感謝周思齊為球隊帶來巨大的影響力。為了滿足球迷的期待，在爭下半季冠軍關鍵期，平野依舊將周思齊排上先發指定打擊、打第一棒；周思齊首打席敲出左外野飛球出局，第二打席則差點全壘打，但最終仍是右外野飛球出局。第三打席與投手纏鬥多球後，擊出一壘滾地球出局，第四打席則揮棒落空三振。雖然無法用安打為今天做完美的結尾，但周思齊精神鼓舞了整支球隊，平野惠一表示：「今天第一局對手強勁擊球都變成界外，想說是不是棒球之神特別眷顧，因為周思齊引退的關係，而且中心棒次學弟也表現很好，覺得周思齊帶給大家的力量，今天贏球是他的力量。」根據兄弟球團資訊，此戰一共吸引40,000名觀眾進場，不僅是中職史上首次4萬滿場，也寫下單場票房歷史新高。平野惠一表示：「很感謝，有球迷存在才有職棒，如果不進場看球，這些職棒球員、教練就沒有工作，周思齊這麼好的球員即將引退，很期待出現更多跟他一樣的優秀選手，能夠繼續跟著周思齊的腳步。」