周思齊引退／明天繼續先發？平野惠一給答案　喊話希望大巨蛋滿場

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中信兄弟「The Last Together 周思齊引退賽」活動將於明（22）日進入第二天，周思齊是否會再次先發成為球迷關心的焦點，總教練平野惠一賽後明確表示，周思齊將會「打好打滿」，並期待他能在引退儀式中以安打圓滿謝幕。針對周思齊是否會繼續先發出賽，總教練平野惠一在賽後給出了肯定的答覆：「明天一樣會讓他打滿全場，所以也希望明天大巨蛋能夠滿場。」平野惠一透露，在今天賽後，他特地與周思齊進行交流，鼓勵他明天一定會有好表現：「今天沒安打沒關係，明天一定會有，我相信他能用一個好表現來結束這個引退週末。」儘管中職下半季競爭激烈，兄弟僅領先味全龍4場勝差，每場比賽都至關重要，但對於安排周思齊先發，平野惠一表示並沒有過多的考慮，他對周思齊的尊重遠超過戰績的考量。平野惠一還分享周思齊與隊中年輕選手的互動，特別提到今年春訓期間，周思齊主動帶領高宇杰進行訓練，讓平野內心相當感動：「看到今天這樣，回想起選手們彼此互動，真的很感人。」