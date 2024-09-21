李亦伸專欄／台灣職籃TPBL、PLG重啟對話窗口！兩大人物將會面

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▲TPBL台灣職業籃球大聯盟秘書長齊文駿將與PLG執行長陳建州會面。（圖／記者朱永強攝）

▲台灣兩職籃TPBL、PLG聯盟重啟對話，未來有機會整合。（圖／資料照，T1聯盟提供）

「職籃發展與國際賽表現兩者都是我們TPBL聯盟非常關注，放在未來計畫重點事項，PLG對台灣籃球重要性，陳建州在籃壇地位，都是不可否認！我其實已經約好。禮拜三晚上下飛機，隔天早上就約了週日和陳建州見面。沒有具體要聊什麼，但是肯定需要去打個招呼，做個交流」齊文駿在社群回覆球迷，透露自己已經約了陳建州展開雙邊交流。陳建州是台灣職籃老江湖，擅於創造網路聲量，一談籃球，TPBL、PLG是台灣兩個指標性職籃聯盟，未來各種合作有無限可能，共同為台灣職籃產業更多付出，兩個實際執行負責人見面，是禮貌更是情分。二談產業，，兩聯盟相互競爭。還是「合併」為主，兩聯盟合併為11隊聯盟，聲勢更大，決策統一。三比層次，這次是TPBL先伸出手交朋友，這是必要之舉，齊文駿跟台灣籃球過去沒有淵源，上任第一步就是主動認識主要對手陳建州，這碼頭拜得有層次和深度。四探虛實，PLG今年球季只有四隊，TPBL有七隊，從賽事組合、比賽變化、話題操作來看，PLG有很多困難需要突破，TPBL也有許多包祔和形象需要扭轉，兩聯盟執行長碰面，先禮後兵。不管明天兩人要談什麼，談到什麼程度，沒有有取得共識，台灣職籃好戲上場，球迷很有福氣，置板凳等著看好戲。