港都樂壇星勢力 「津波」邀您「聽聽就好」

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▲市長陳其邁親自把關，宣布培育樂團的創作單曲正式上架串流平台。(圖／高市府青年局提供)

▲人氣樂團「粗大Band」熱血開場，引爆全場氣氛。(圖／高市府青年局提供)

▲培育樂團「津波」以龐克搖滾風格作為歌曲主軸。(圖／高市府青年局提供)

▲培育樂團「聽聽就好」的演出兼具放克與流行曲風。(圖／高市府青年局提供)

▲高雄最萌IP「高雄熊」來到現場應援互動。(圖／高市府青年局提供)

「2024高速青春音樂展演」，今（21）日在高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE大庫開唱！今年除「青年創新音樂發展培育計畫」遴選出爐的樂團「津波」、「聽聽就好」，登台首唱籌備許久的創作單曲，還特邀嘉賓「粗大Band」與「滅火器樂團」輪番飆歌。出席展演活動的市長陳其邁還親自把關，在確認單曲「審核通過」後，正式宣布新曲上架Spotify、KKBOX、Apple Music等各大音樂串流平台，讓港都孕育的樂壇新星於線上線下同步發聲。其中畢業於高雄中學的吉他手莊建龍在演出時，備受台下同為雄中畢業的大學長市長陳其邁「關注」。全場嗨翻的氣氛讓莊建龍不禁興奮對市長直呼：「留下來陪我們！」而高雄最萌IP「高雄熊」也登台搶鏡，搖頭晃腦萌度爆表的模樣，讓現場氣氛瞬顯逗趣。陳其邁表示，市府積極推動多元領域青年人才發展計畫，其中由青年局主導的音樂發展培育項目「高速青春」更是備受好評。透過系統培訓，讓喜愛音樂的年輕人能接受專業訓練與資源協助，將夢想化為行動，用歌聲與舞台魅力展現自我。由龐克樂團「胖虎」主唱兼吉他手BENN製作、有著龐克曲風的「津波」樂團首支單曲〈SONG FOR ME〉，在主唱兼貝斯手鍾智瑋登台以流利英語發聲後，立刻擄獲全場目光；另一緊接登台的培育樂團「聽聽就好」，邀請創作歌手林以樂（斑斑）相挺製作，發表旋律輕鬆明快的首支單曲〈我沒了〉，主唱鄒軒宇以獨特嗓音唱出新曲時，放克曲風的旋律令樂迷不禁陶醉其中。上週剛結束日本巡演的「滅火器」返台即擔綱這次展演壓軸，一連獻唱多首膾炙人口歌曲引爆全場氣氛。演唱期間，滅火器大讚，每年能在高速青春的舞台上與培育樂團和參與學員共享成就，「經驗十分可貴！」這樣的專業培訓不僅讓懷抱音樂夢想的年輕種子能更加茁壯，也能為樂壇增添更多的閃亮新星。青年局長張以理也肯定此場高水準演出，不僅療癒了心靈，更不負樂迷對星勢力的期待。青年局未來會持續推廣高雄音樂人才，並緊密連結演唱會經濟市場為樂團爭取更多媒合或演出機會。例如去（2023）年培育樂團「含金鵲 カササギ（日文：鵲）」即將在10月參加在高流舉辦的「Takao Rock打狗祭」，透過公部門與民間單位的資源整合，積極尋求在地音樂場館與演唱會主辦單位的合作，為新興樂團爭取更多曝光機會。