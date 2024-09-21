解讀Fed降息　謝金河預言「股市會放慢」：輝達最威猛的時刻暫休

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在台灣時間19日凌晨宣布降息2碼，正式開啟降息週期。對此，財訊傳媒董事長謝金河表示，美國在暴力升息下，經濟仍維持活力，這在過去是很難以想像的事，但未來美國經濟奔騰的腳步可能會趨緩，「輝達最威猛的時刻已經暫告一段落」。謝金河今（21）日以「鮑爾降息傳遞的訊號」為題在臉書發文，指出美國聯準會終於啓動降息機制，降息幅度不是市場原先預期的一碼，而是兩碼，不過，鮑爾也透露之後降息空間不會有市場預期的那麼大，不會重返昔日貼近零的利率政策。謝金河表示，市場原先認為降兩碼是對美國經濟可能衰退的表態，股市可能會因此下跌。不過這次降兩碼，美國股市反而全面走高，道瓊工業指數還創下歷史新高紀錄，股市並沒有如市場預期重挫，等於間接透露美國經濟比市場預期強勁，就業數據不如預期的解讀，市場並沒有接受。謝金河認為，美國啓動降息，意味著過去東升西降的跡象沒有發生，從2017年以來的美中角力，美國取得完勝。「而這些年，美國在暴力升息下，經濟仍維持活力，這在過去是很難以想像的事」。然而，謝金河進一步指出，「不過，美國疫後經濟奔騰，可能會趨緩，輝達最威猛的時刻已經暫告一段落，未來AI帶來的產業成長需要時間慢慢落實，股市大奔馳的情況也會放慢腳步」。謝金河接著分析全球局勢，美國進入降息循環，但利率下限可能在3％附近，10年期公債殖利率會在3.5％震盪，銀根不會有先前充裕。世界各國各自調整，例如，日本銀行會升息，日圓會升值，資金會收斂。歐洲央行降息，跟著美國腳步。而中國要持續面對資金出走，股市，房市下跌的壓力，未來仍將是辛苦的調整。對於台灣的央行逆勢調升準備金率，謝金河認為其實是先前美國升息，台灣腳步緩慢，「這次也算是落後調整，央行這次硬起來打房，壓抑房市過熱炒作，這是好事！」且資金仍然流回台灣，今年前8月銀行新增存款2.26兆，股市，房市仍有助力。謝金河最後結論，「大漲後的修正會比較久，未來只有個股表現的機會，大奔騰的上漲不容易」。