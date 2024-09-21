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小鸚鵡「猛吃《進擊的巨人》漫畫」爆紅！眾笑翻：擊潰瑪麗亞之牆

記者賴禹妡／綜合報導

▲日本一名網友飼養的鸚鵡「かぼすちゃん」，竟趁著主人不注意，偷偷大啃書架上的《進擊的巨人》漫畫，當飼主發現時，已經被咬出一個巨大凹洞。（圖／翻攝自X）
▲日本一名網友飼養的鸚鵡「かぼすちゃん」，竟趁著主人不注意，偷偷大啃書架上的《進擊的巨人》漫畫，當飼主發現時，已經被咬出一個巨大凹洞。（圖／翻攝自X）
日本知名動漫《進擊的巨人》在全球累積許多粉絲，即使已經完結仍享有高人氣，漫畫書也有眾多人收藏。而近日日本就有一名網友飼養的鸚鵡「かぼすちゃん」，竟趁著主人不注意，偷偷大啃書架上的《進擊的巨人》漫畫，當飼主發現時，已經被咬出一個巨大凹洞，影片曝光後，調皮的かぼすちゃん立即在網路上爆紅，網友們紛紛笑翻直呼：「進擊的鸚鵡出現了！」

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該名網友在社群平台X發布影片，只見かぼすちゃん在書架裡，正專心地埋頭狂啃《進擊的巨人》漫畫，甚至整個頭都已經伸入漫畫書內，彎腰只露出大節尾巴，忘我地「造窩」。飼主發現時早就為時已晚，眼見整本漫畫書內頁都已經被啃出一個大洞，連封面書皮都破了，讓他很是心疼。

▲（圖／翻攝自X）
▲かぼすちゃん在書架裡，正專心地埋頭狂啃《進擊的巨人》漫畫，甚至整個頭都已經伸入漫畫書內，彎腰只露出大節尾巴，忘我地「造窩」。（圖／翻攝自X）
事後かぼすちゃん在一旁冷眼旁觀，飼主只好無奈地先放一顆枕頭在其他漫畫書上，避免再受到愛鳥攻擊，而かぼすちゃん竟還在漫畫書前疑惑地四處張望，似乎在好奇：「我剛造到一半的窩跑去哪了？」

影片曝光後，網友們紛紛笑噴留言，「瑪麗亞之牆要倒了」、「進擊的鸚鵡出現了」、「伐木公事請勿干擾」、「根本南瓜巨人」、「這是一場令人難以置信的悲劇」、「兵長有想過自己會被一隻鸚鵡吃掉嗎」。

▲（圖／翻攝自X）
▲事後かぼすちゃん在一旁冷眼旁觀，飼主只好無奈地先放一顆枕頭在其他漫畫書上，避免再受到愛鳥攻擊。（圖／翻攝自X）

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