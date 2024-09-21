雷／《原子少年2》首個滿分出現！歐弟講評突落淚：是我拖累他們

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由於歐弟在上集節目中曾帶領鑽石星球，但卻讓該星球拿到全場最低的分數，在這集節目中，歐弟也落淚表示相當感慨。（圖／愛奇藝）

▲本集積分排名曝光，確定除了鑽石星球以外，其餘星球皆有少年進入黑洞。（圖／愛奇藝）

《原子少年2》今（21）日播出第5集，在本集節目中，幾位星際導師要考驗少年們的唱功，於是寄出全新賽制，要選出最會唱歌的少年，而每顆行星中只能選出3名選手拿麥克風，也讓各個行星的少年們相當緊張，其中這次鑽石星球派出HAKU、呈恩、陳俊希3人，以一曲〈該怎麼辦〉奪下全場滿分80分的分數，令全場譁然，其中歐弟老師當場落淚，吐露心聲，更讓人為之動容。鑽石星球這次帶來歌曲〈該怎麼辦〉，雖然不如其他星球還有少年在現場用鋼琴伴奏，不過幾人的舞蹈卻超乎預期，在假音部分也完美呈現，讓第二現場的來賓驚呼連連，而這次雖然能拿麥克風的僅有HAKU、呈恩、陳俊希3人，不過另外兩位團員陳楷祐、黃崇峻也陪同上場伴舞，起到非常不錯的加分效果。艾怡良老師給出極高評價：「第一件事情，我覺得你們應該感謝做這首歌的老師，整首歌都非常非常完美，也很適合你們自己的聲線跟態度，你們三個就很像很會唱歌的渣男。」讓全場笑翻，就連坤達都表示鑽石星球的表現是全場最好的一個團體，更大力誇讚HAKU非常有魅力。由於上週節目中，鑽石星球由歐弟（歐漢聲）帶隊，表演歌曲〈一下子〉，雖然有場外粉絲加分支持，不過卻拿到全場最低分65分，讓歐弟相當懊惱，而看到這週鑽石星球的表現如此優異，也讓他回憶上週練習的狀況，並當場落淚：「我們練習的時間真的是已經多到我快哭出來，我覺得是我拖累他們，因為他們真的是一遍一遍的陪著我跳，明明他們實力已經很棒了。」讓鑽石星球的其他成員都上台擁抱歐弟，不過歐弟也不忘綜藝哽，喊道：「明年都把媳婦帶來給我看！」這次節目分數出爐，鑽石星球總分185分、天狼星總分179分、風行者總分175.8分、小行星總分173.5分、晨之星總分170分、克卜勒158分，按照規定，除了第1名的星球以外，其餘星球都將有少年進入黑洞，名單出爐，少年們也忍不住落下男兒淚。淘汰名單曝光，克卜勒的張棋富、陳泊澈；晨之星的楊壬豪、Vin黃嘉楷；小行星的胡廷豐、李翔維；風行者的江遠綸；以及天狼星的楊樹翰（楊宏軒）幾人在本集中進入黑洞。