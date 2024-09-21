五月天太親民！後台和周思齊清唱3首歌　打勾勾相約花蓮再開唱

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▲五月天為周思齊引退演出，堪稱是中職史上最強表演。（圖／讀者提供）

▲周思齊拿出專輯給五月天簽名，還一起合唱〈I Love You無望〉。（圖／記者吳政紘攝）

天團五月天今（21）日首度站上台北大巨蛋，為中職中信兄弟球星周思齊引退賽獻唱。而五月天在登台前，和周思齊還有小互動，眾人在後台一起清唱〈倔強〉、〈I Love You無望〉和〈周思齊應援曲〉培養默契，五月天絲毫沒有架子，還在後台幫周思齊簽名，讓周思齊超級開心，直呼「圓夢！」接著五月天更和周思齊打勾勾，相約之後一起到花蓮合唱〈I Love You無望〉。五月天這次為了周思齊引退賽，獻出滿滿誠意，不僅出動500名工作人員和演出人員，更搭建高達千萬的設備，在舞台中間做出拼接舞台。今日他們登台也一連演唱多首經典歌曲〈OAOA〉、〈離開地球表面〉、〈乾杯〉、〈倔強〉、〈周思齊應援曲〉等，並在中間加入許多小巧思，喊出兄弟球員的加油口號，主唱阿信更小跳炸裂陳子豪舞蹈，讓現場嗨到最高點。五月天也相當親民，今天上台前還特別到後台和周思齊互動，完全沒有擺出天團架子，不僅眾人一起合照，吉他手怪獸還親自彈吉他，讓周思齊和五月天一起清唱〈倔強〉、〈I Love You無望〉和〈周思齊應援曲〉，培養上台前的默契，可以感覺到五月天滿滿的誠意。果然今日眾人在台上狀態非常好，五月天也在球場上邀請周思齊一起合唱〈周思齊應援曲〉，感動現場所有觀眾。其實周思齊也是五月天的粉絲，今日拿出許多五月天的專輯給他們簽名，透露自己最喜歡〈I Love You無望〉這首歌，因為唱出了自己高中時憂鬱男孩的心情，今日他終於有機會和五月天一起合唱這首歌，當場高喊「圓夢」、「知足」，五月天看到周思齊拿出自己的專輯，也感到很驚訝。而五月天11月將前往花蓮舉辦公益演唱會，由於花蓮是周思齊的故鄉，五月天也邀請他一起到花蓮演出，周思齊開心透露，「他們說要去花蓮開演唱會，邀請我一起去唱，我說『好啊！我可以去打勾勾』，我要去花蓮唱歌了」，雙方更約好要一起在花蓮的舞台上，合唱周思齊的愛歌〈I Love You無望〉。