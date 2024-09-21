周思齊引退賽／五月天動用500位工作人員誠意十足！規格史上最高

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▲五月天為周思齊引退演出，堪稱是中職史上最強表演。（圖／讀者提供）

▲五月天為周思齊引退演出，是中職史上最強表演。（圖／讀者提供）

周思齊引退賽面子十足！中職中信兄弟今（21）日在台北大巨蛋舉辦周思齊「最後一齊」引退周，再加上賽後有搖滾天團五月天演唱，全場湧進40000人進場觀賽，不僅是職棒35年以來單場最多人紀錄，更是大巨蛋啟用後首次滿場。五月天今天共演唱《OAOA》、《離開地球表面》、《乾杯》及《倔強》4首歌，在歌曲中間還穿插球員應援曲，包括王威晨，張志豪，詹子賢，岳政華、江坤宇，岳東華，陳子豪，五月天還喊出「周思齊GO！周思齊GO！，HITO、HITO周思齊」，而在主要舞台上，還秀出誠泰Cobras的標誌。周思齊說：「很謝謝大家都來了，第一次退休不好意思.......，我把大家都帶來了，其實我很想念大家。誠泰的球迷辛苦了，真的，我們走過了風風雨雨，來不及跟大家說再見，我一直覺得我可以立足在今天這個時刻，都是這些學長，謝謝學長、謝謝董事長，今天也是誠泰可以書寫在中華職棒最後一天，要謝謝誠泰球迷一直為我加油，一直到現在，誠泰球迷辛苦了，希望今天你們會喜歡，也要感謝兄弟的球迷，雖然過去兄弟跟誠泰是敵對，我知道很多老球迷聽到『殺殺殺』很不舒服，不好意思，請你們見諒，明天再獻給你們，今天先獻給誠泰的球迷。」五月天主唱阿信也感性地說，「今天是周思齊的演唱會。」也把舞台獻給周思齊。無論這世界如何變化始終堅持自己的信仰奔馳在 球場裡 的每一秒全力以赴的火焰 完全的燃燒無論這世界如何變化始終堅持自己的信仰不管夢 有多遠 前方的路有多長 喔我 願陪你一起闖無論這世界如何變化始終堅持自己的信仰奔馳在 球場裡 的每一秒全力以赴的火焰 完全的燃燒無論這世界如何變化始終堅持自己的信仰不管夢 有多遠 前方的路有多長 喔我 願陪你一起闖