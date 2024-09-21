房東最大惡夢！美女租客退租後失聯竟留垃圾滿屋　蟑螂都得迷路

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▲女房東直言，「難以理解為什麼會把住的房子搞成這樣」。（圖／翻攝自微博）

房東惡夢！中國廣東一位女房東投訴表示，自己遇到「恐怖租客」，對方是一位看來「白白的，很漂亮」的20來歲女生，沒想到住了5年退租後卻留下滿屋垃圾，整個屋內惡臭彌漫，最終女房東找清潔人員花了兩天打掃，運出10多車垃圾，無奈將所有傢俱全部丟掉，而女房客則是通知退租後就人間蒸發，讓女房東只能自認倒霉。綜合中國媒體報導，這位女房東在網路上曝光自己租屋的慘況，只見整個室內全都堆滿垃圾，讓人想入內都難以下腳，就連陽台也放滿垃圾，甚至連床鋪上都隨意棄置垃圾，不解女房客這5年來是怎麼過的。女房東透露，對方是一位1998年出生的年輕女生，當初對她印象很好，覺得對方白淨漂亮，女房客租屋的5年來，也都有按時交租，直到今年9月女房客告知不打算續租，女房東表示待驗屋後再退還押金，女房客卻就此失聯。女房東等待多日沒有消息後上門找人，才驚見房內已成垃圾山。請來清潔人員打掃兩天後才恢復屋內原貌，而原先的傢俱則是全數丟棄。女房東直言，由於覺得對方年輕漂亮，加上一直有按時繳交租金，從未想到退租時會是這般光景，「難以理解為什麼會把住的房子搞成這樣」。