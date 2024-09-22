7-11今起美式、拿鐵買一送一！冰淇淋紅茶6折　全家拿鐵第2杯10元

星巴克買一送一大杯優惠爽喝星冰樂！秋分CoCo珍奶「第二杯10元」

記者蕭涵云/綜合報導

▲星巴克9月23日抓住夏天的尾巴好友分享日，開喝「星巴克買一送一」大杯優惠爽喝星冰樂！秋分手搖飲料CoCo都可珍珠奶茶「第二杯10元」，冰熱都有折扣一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克9月23日抓住夏天的尾巴好友分享日，開喝「星巴克買一送一」大杯優惠爽喝星冰樂！秋分手搖飲料CoCo都可珍珠奶茶「第二杯10元」，冰熱都有折扣一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
季節轉變、夏去秋來，星巴克將於9月23日推出抓住夏天的尾巴好友分享日，開喝「星巴克買一送一」大杯優惠還能爽喝星冰樂！今（22）日秋分，手搖飲料CoCo都可祭出珍珠奶茶「第二杯10元」好康，冰熱都有折扣、一杯33元好划算，一次整理告訴你。

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📌星巴克買一送一！大杯優惠爽喝星冰樂
星巴克買一送一又來報到！這次只要購買大杯就有半價優惠，9月23日11:00-20:00連續9小時，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲即將迎接星巴克買一送一，只要大杯就有半價優惠爽喝星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）
▲即將迎接星巴克買一送一，只要大杯就有半價優惠爽喝星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）
📌CoCo都可：秋分「珍珠奶茶第二杯10元」
秋分良辰吉日宜進補，9月22日秋分當日，CoCo都可全台門市臨櫃或在你訂線上平台預訂，都可享珍珠奶茶「第二杯10元」優惠，一次爽喝兩杯大杯只要65元，相當於一杯33元就能喝到Q彈珍珠搭配香濃奶茶有夠划算。提醒大家，每人不限杯數，售完為止；活動品項不限冰度、糖度；商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市供應為準。

▲喝杯暖心手搖優惠最開心！CoCo都可今週三好友日珍珠鮮奶茶「第二杯0元」優惠！星巴克、五桐號都有「買一送一」，鶴茶樓一日快閃「第二杯半價」，咖啡、手搖飲料好康一次告訴你。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）
▲秋分節氣開喝CoCo都可「珍珠奶茶第二杯10元」。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）

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