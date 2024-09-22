星巴克買一送一大杯優惠爽喝星冰樂！秋分CoCo珍奶「第二杯10元」

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▲即將迎接星巴克買一送一，只要大杯就有半價優惠爽喝星冰樂。（圖／記者蕭涵云攝）

▲秋分節氣開喝CoCo都可「珍珠奶茶第二杯10元」。（示意圖／翻攝自CoCo都可臉書）

季節轉變、夏去秋來，星巴克將於9月23日推出抓住夏天的尾巴好友分享日，開喝「星巴克買一送一」大杯優惠還能爽喝星冰樂！今（22）日秋分，手搖飲料CoCo都可祭出珍珠奶茶「第二杯10元」好康，冰熱都有折扣、一杯33元好划算，一次整理告訴你。星巴克買一送一又來報到！這次只要購買大杯就有半價優惠，提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。秋分良辰吉日宜進補，9月22日秋分當日，CoCo都可全台門市臨櫃或在你訂線上平台預訂，都可享珍珠奶茶「第二杯10元」優惠，一次爽喝兩杯大杯只要65元，相當於一杯33元就能喝到Q彈珍珠搭配香濃奶茶有夠划算。提醒大家，每人不限杯數，售完為止；活動品項不限冰度、糖度；商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市供應為準。