秋分義美「巧克力酥片霜淇淋」買1送1！7-11甜筒20、全家雪糕25元

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲義美食品「巧克力酥片霜淇淋聖代」買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）

▲7-11統一超商「杜老爺高級甜筒6支120元」、舒味思氣泡水買一送一。（圖／翻攝自7-11統一超商FB）

▲全家便利商店Fami!ce霜淇淋不限口味、古娃娃WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕都「買一送一」。（圖／翻攝自全家便利商店FB）

迎接秋分節氣，義美食品推出「巧克力酥片霜淇淋聖代」買一送一優惠！7-11統一超商杜老爺高級甜筒6支120元、相當於每支20元；全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，Fami!ce霜淇淋不限口味、古娃娃WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕都「買一送一」，相當於霜淇淋和雪糕都只要半價25元，划算好康一次整理。終於又等到「巧克力酥片霜淇淋聖代」買一送一！義美牛奶霜淇淋加入滿滿黑巧克力酥片、再插上一根威化捲，濃郁香甜的滋味還咬得到酥脆口感，讓人忍不住一口接一口。即日起至9月23日大推「巧克力酥片霜淇淋聖代買一送一」優惠，原價65元現在半價就能爽吃，相當於一杯33元好開心。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；每人限購2組，會員不再享95折；數量有限，售完為止。7-11統一超商今最後一天超值五六日優惠活動，舒味思氣泡水500ml、指定好媽媽罐頭「買一送一」，星太郎點心麵-大雞汁口味「買3送3」；開吃杜老爺高級甜筒「6件120元」，幫大家試算，相當於一支甜筒20元就入手；森永果汁果實冰（葡萄）「買2送1」，一堆優惠划算吃起來。全家便利商店本週末五六日康康5優惠活動，今9月22日最後一天，除了FamiCollection 氣泡水、葡萄王康貝特200P能量飲料「同品項買一送一」，連Fami!ce霜淇淋不限口味、古娃娃WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕也有「買一送一」，相當於霜淇淋和雪糕都每支半價25元就能爽吃。