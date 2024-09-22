人間微光／最年輕的B-Boy冠軍

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▲吳定杰從9歲開始學舞，原本學Hip Hop，後來看到有人轉風車，覺得很酷很帥，改學Breaking。（圖／記者葉政勳攝）

▲吳定杰2024年在Red Bull BC One台灣大賽決賽拿第一名，是台灣史上最年輕的B-Boy冠軍。（圖／記者葉政勳攝）

▲吳定杰喜歡跳舞，認為跳舞好玩的地方是即興的瞬間。（圖／記者葉政勳攝）

我小學3、4年級開始練舞，一開始學Hip Hop，練了1、2年之後看到有人在轉風車，覺得超酷超帥的，回去問媽媽可不可以讓我改學Breaking？我媽覺得很危險，叫我長大一點再學，我就一直拜託她，求了1年才讓我學，從此深深愛上霹靂舞，一路跳到現在。Breaking很帥，但也很難。別人練風車，可能半年就學會，但我學了2年才會，主要是因為我一開始沒有認真在跳，就是去交朋友的，練一步是一步。直到我終於學會風車之後才發現，我真的滿喜歡Breaking，想要認真跳舞。升上國中，我對舞蹈的熱情越來越強烈，很想全心全意投入跳舞，可是那時候課業很重，作業很多，每天放學我從下午4、5點練到晚上9、10點，才心不甘情不願地寫作業，常常寫到半夜1、2點才睡。有時候寫不完，被老師罰寫，作業就越來越多。學校老師叫我不要跳舞，他說跳舞沒有出息，要我認真讀書。那一陣子，我被逼到整個人快瘋了，很絕望。有一次，我不想寫作業，躺在沙發上悶悶不樂，我媽走過來看到，問我在幹嘛？我說，很失望，如果人生只能用讀書來評斷一個人，這樣很不好玩。我媽可能有點心痛，就幫我找自學管道，想讓我專心跳舞。有一天放學，我媽載我回家的時候突然告訴我，已經幫我找好另外一間學校，以後就轉自學。我說，可是和同學已經培養1年感情，不想分開。我媽又說，自學沒有那麼多功課，不用寫功課，我一聽就馬上說好，於是走上自學之路。從國中開始自學，我一直滿嚮往高中生活，剛好某間高職邀請我去唸，還開給我一些不錯的條件，我就回歸一般學校體制，但是只唸了1個月。我覺得上課內容不是我喜歡的東西，同學的目標也跟我不一樣，這不是我想要的生活，有點浪費時間，我還是想認真跳舞，所以休學，再繼續辦自學。有了這段經歷，我更清楚自己人生的方向，不會再特別嚮往學校生活了。我從小時候一開始學舞，老師就帶著我到處比賽，他認為不管有沒有贏，都是經驗值的成長，要習慣在台上表現自己，而且不只在台灣，我也去過很多國家比賽，和其他國家的選手切磋舞技。記得第一次出國比賽，我超緊張，上台前覺得大家都好強好強，完蛋完蛋，我要做好我要做好，結果我上去就直接摔倒，大「落漆」。後來覺得，緊張是難免的，就盡量調適自己到平常心狀態，在賽前我會和朋友講垃圾話、耍智障，讓自己放鬆，不要想那麼多。15歲的時候，我參加荷蘭海爾倫國際嘻哈舞蹈節「The Notorious IBE」，比kid's battle，拿到冠軍。16歲到義大利參加「Check the Style」比賽，也是冠軍。今年4月，我在，接下來12月要代表台灣去巴西打世界總決賽。跳舞有辛苦的地方，也有好玩的地方。Breaking注重招式，練招式是一件很困難的事，除了動作要乾淨利落，也注重原創，所以我們要很會發想，學發想這件事情也是很困難的，不能用別人的想法來想，要找到自己的一套方式去想動作，才會不一樣。有時候真的要很天馬行空，例如我在滑IG，看到花開的影片，覺得我的身體好像可以做到類似的形狀，雖然別人可能看不出來這個是花開的動作，但就是滿帥的。跳舞好玩的地方就是即興的瞬間，在比賽當下，本來套路是要做1加2，聽到音樂來了，為了要對到節奏，再臨時做了一個3，那是freestyle即興出來的東西，大家歡呼，你也會很爽，那種感覺是最好玩的時候，自己也沒料到會發生什麼事情。我也曾經受傷過，那陣子因為連續密集比賽，身體太疲勞了，腰整個爆掉，我吃止痛藥、噴撒隆巴斯，繼續上場比賽，比到最後一場，腰已經完全沒有力氣支撐，結果我的左手肘就撞到地板，後來照了X光發現骨裂，休養了1年。但是沒關係，Breaking用的是全身，左手壞掉，我還有右手，那時候我就把右手練得很強，單手動作練得還不錯。國手積分賽有分青年組跟成人組，我都會跨組比賽，青年組比完接著挑戰成人組，1天同時比2場，很累，常常比完都是精疲力盡。今年有場比賽，青年組的決賽尬完，結果我輸掉，只有第二名，想說沒關係，要把握住成人組決賽，結果跳到最後一round的時候我抽筋，我腦中一直在掙扎要不要跳？要不要跳？換到我的時候，跳了一段我就收了，跟對方握手。我的意志力不夠堅強，沒有把那一round撐完。後來比賽結果出爐，輸掉，我就哭了，覺得這是自己的問題，都已經快贏，但沒有撐完最後一round，很對不起自己，沒有全力以赴。事後我檢討，自己體力太差，需要用意志力去撐，不過想一想，放棄是正確決定，當時已經抽筋，再繼續跳也許會受傷，反而得不償失。雖然我超愛跳舞，但也曾經迷惘過。有一陣子，我的教練跟我說，週一到週六都要到教室，就算不想練也要去，小練一點都可以，一開始我覺得沒什麼問題，但是這個模式持續了3年，到後面1年半，我完全跳不下去，覺得很乏味，每天一到教室，背包放著，躺下來，就開始拿起手機追劇。我也不知道自己在幹嘛，沒有體驗新的事物，也沒有學習新的知識，那段時間我不知道怎麼辦，對跳舞沒有熱忱，又每天只能卡在教室。後來因緣際會，孫振今年入選霹靂舞奧運國手，我們本來就很熟，他找我去國訓中心當他的陪練員，我去了之後，重新找回對跳舞的熱情。我也意識到，可能因為在同一個環境練習太久，有點疲乏，換一個新的環境，換了練習方法，對我來說很新鮮，所以現在狀態又變好了，很感謝孫振找我去陪練。孫振真的是一個很強的存在，我希望可以追上他的腳步。他很常鼓勵我、開導我，教了我很多事情，我覺得他很強，我也要相信我自己也做得到，現在正在努力追上他當中。我感謝小志老師，從小學舞就是他帶著我跳，到現在我還在他的舞團裡面，我也很感謝團員一路陪伴我，幫助我很多。最感謝的還是家人，有他們的支持，我才可以全心全意這樣跳。有時候我問我媽，跳舞之後到底可以做什麼？我媽跟我說，養活自己很容易，現在想跳就認真跳。媽媽一直鼓勵我要把握當下，過出精采的人生，朝著夢想前進。我沒有規劃長大後要跳到幾歲，當然想一直跳下去，希望以後用跳舞爬到很高的位置，但是我不知道以後會遇到什麼機會，說不定接觸到一個和跳舞完全不一樣的東西，也許我可以去做影片剪輯、玩音樂、做DJ，可以做的事情很多，不用限制未來的路。現在想跳舞就好好跳，以後自然會有以後的想法。