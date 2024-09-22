本周咖啡優惠！7-11迎秋分咖啡買1送1　星巴克買一送一有星冰樂　

節氣「秋分」到，代表在9月22日這天日夜等長，接下來白天變短、夜晚增長，氣溫逐漸下降，天氣開始慢慢變涼，適合來杯熱飲。迎接國際咖啡日（10月1日），7-11、全家便利商店、全聯福利中心都有咖啡買一送一；星巴克買一送一接棒周一登場，這次包含所有星冰樂。《NOWnews》整理本周咖啡優惠（9月22日至9月28日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月18日至9月24日
◾精品生椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵7杯500元，6.5折（原價110元、特價71元）
◾好時經典可可7杯370元，7折（原價75元、特價53元）
◾香鑽水果茶7杯340元，6.9折（原價70元、特價49元）
📍門市｜9月20日至9月22日
◾大杯精品美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾青梅冰茶2杯88元，7.3折（原價60元、特價44元）
◾葡萄多肉冰沙2杯120元，7.5折（原價85元、特價60元）
◾楊枝甘露冰沙2杯120元，7.5折（原價85元、特價60元）
📍門市｜9月18日至10月1日
不可思議!+? CAFE RESERVE大杯任選第2杯7折，以下舉例換算：
◾西西里風檸檬咖啡2杯178元，8.5折（原價105元、特價89元）
◾抹茶咖啡奶霜2杯204元，8.5折（原價120元、特價102元）
🔎點此查詢不可思議咖啡門市
📍門市｜9月18日至10月1日
◾伯朗世界藏家拿鐵微糖240ml買1送1
◾DyDo日式黑咖啡／日式拿鐵350ml第2件10元
📍門市｜9月18日至11月12日
◾西雅圖盒裝全系列任選買1送1，5折（原價150元、特價75元）
📍APP｜即日起至9月30日
◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）
◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）
◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）
☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。
🟡全家便利商店
📍門市｜9月18日起至9月22日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大杯桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜9月18日至11月12日
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾福爾摩沙紅茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍茶29元，7.3折（原價40元、特價29元）
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📍APP｜9月18日至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，7.5折（原價60元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，7折（原價60元、特價42元）
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾經典／特濃咖啡任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月18日至9月22日
◾特大杯冰黃金柚氣泡美式49元，6折（原價80元）
🟡星巴克
節氣「秋分」到，抓住夏天的尾巴，星巴克9月23日周一限定舉辦好友分享日，當天上午11時至晚間8時到全台門市，買兩杯大杯以上同品項享買一送一，優惠商品不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾特大杯冰經典純奶茶25元，5折（原價50元）➡️點此購買
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯、跨店領取）
◾大杯經典美式買8送10，4.4折（原價45元、特價20元）
🟡全聯福利中心
即日起至10月3日，西雅圖精選咖啡商品買一送一。
◾西雅圖極品綜合濾掛咖啡買1送1，5折（原價160元、特價80元）
◾西雅圖藍山綜合濾掛咖啡買1送1，5折（原價160元、特價80元）
◾摩卡爪哇風味濾掛咖啡買1送1，5折（原價229元、特價115元）
◾全天候濾掛咖啡買1送1，5折（原價229元、特價115元）
◾西雅圖濃黑冰咖啡買1送1，5折（原價175元、特價88元）
◾藍山風味拿鐵／二合一買1送1，5折（原價177元、特價89元）
◾西雅圖白咖啡買1送1，5折（原價199元、特價100元）
◾ESP綜合咖啡豆454克買1送1，5折（原價299元、特價150元）
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📍APP｜9月18日至9月24日
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