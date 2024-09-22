Princess星座運勢／巨蟹座「非常好運」有桃花　金牛座工作狀況佳

塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（9月22日至9月28日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情工作方面有壞消息，特別注意會不歡而散、或發現第三者的存在。工作上對方可能不會選你的案子、作品；感情上你會不小心知道有第三者。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周有新點子、新計劃，會談得順利、愉快，而且成交機率很大。工作上氛圍很不錯；感情上剛開始，處得融洽，對方則是還在猶豫。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周狀況沒有改善，或是不如預期，逼你不得不動起來。工作上如果狀況不如預期，要再加把勁；感情上對方沒有行動的話，你會考慮主動。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常、工作。
這周非常好運，好事多多，或感受不錯，好好把握囉。工作上有好事發生，或是有不錯的機會，你會很開心；感情上有桃花。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面陷入困境，小心業績不佳，而且有點被打擊到。工作上狀態不佳；感情上目前沒有桃花。
🟡處女座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面你的對象還有其他喜歡的人，你會有點打退堂鼓。工作上目前還有其他競爭者要多加油；感情上你對目前的對象有點冷處理。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周運勢非常穩定，工作方面要注意給人家的印象。工作上狀況平穩；感情上目前沒有進展。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周有開心的事情，也有意外的壞消息，要多擔待點。工作上氛圍不錯，但是小心意外；感情上狀態很好，但是小心意外吵架、分手。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作。
這周工作方面雖然不如預期也是有點小收穫。工作上目前的狀況要多加把勁；感情上比較被動。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情。
這周狀況不穩定，而且有小人出沒。工作上小心自己的狀況不佳；感情上狀況連連，對方有劈腿的嫌疑。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面有可能離職，感情方面可能連開始都沒有。工作上有可能離職；感情上目前是把桃花放在一邊了，你的桃花也是一樣。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周工作、感情方面會失望、沒有機會，小心變成絕緣體。工作上有點沒機會；感情上會失落。
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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，工作、感情。
這周感情工作方面有壞消息，特別注意會不歡而散、或發現第三者的存在。工作上對方可能不會選你的案子、作品；感情上你會不小心知道有第三者。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周有新點子、新計劃，會談得順利、愉快，而且成交機率很大。工作上氛圍很不錯；感情上剛開始，處得融洽，對方則是還在猶豫。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周狀況沒有改善，或是不如預期，逼你不得不動起來。工作上如果狀況不如預期，要再加把勁；感情上對方沒有行動的話，你會考慮主動。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常、工作。
這周非常好運，好事多多，或感受不錯，好好把握囉。工作上有好事發生，或是有不錯的機會，你會很開心；感情上有桃花。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面陷入困境，小心業績不佳，而且有點被打擊到。工作上狀態不佳；感情上目前沒有桃花。
🟡處女座
本周運勢重點，感情、工作。
這周感情方面你的對象還有其他喜歡的人，你會有點打退堂鼓。工作上目前還有其他競爭者要多加油；感情上你對目前的對象有點冷處理。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周運勢非常穩定，工作方面要注意給人家的印象。工作上狀況平穩；感情上目前沒有進展。
🟡天蠍座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周有開心的事情，也有意外的壞消息，要多擔待點。工作上氛圍不錯，但是小心意外；感情上狀態很好，但是小心意外吵架、分手。
🟡射手座
本周運勢重點，日常、工作。
這周工作方面雖然不如預期也是有點小收穫。工作上目前的狀況要多加把勁；感情上比較被動。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、感情。
這周狀況不穩定，而且有小人出沒。工作上小心自己的狀況不佳；感情上狀況連連，對方有劈腿的嫌疑。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、感情。
這周工作方面有可能離職，感情方面可能連開始都沒有。工作上有可能離職；感情上目前是把桃花放在一邊了，你的桃花也是一樣。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周工作、感情方面會失望、沒有機會，小心變成絕緣體。工作上有點沒機會；感情上會失落。
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