退縮了？賀錦麗再下戰帖邀10/23辯論　川普拒絕：為時已晚

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在9月10日的美國總統大選第二場電視辯論結束後，後續會不會再度舉行辯論，引起外界關注。美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗21日向美國前總統、共和黨總統候選人川普發出戰帖，邀請他在大選之前再度舉行一場辯論，不過川普卻以「已有部分州份已展開提前投票」為由，舉行辯論已經「為時已晚」，拒絕賀錦麗邀約。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，賀錦麗陣營發言人狄倫（Jen O'Malley Dillon）在聲明中表示，「應當再給美國人民一次機會，在投票前再看一次副總統賀錦麗和川普的辯論。」他進一步表示，「賀錦麗已經準備好再次與川普同台辯論，她已經接受了CNN的邀請，參加10月23日的辯論」，更稱「川普應該不會有任何問題同意參加這場辯論。」不過川普仍堅持先前的立場，即是在11月5日投票前不會再舉行辯論。他在北卡羅來納州威爾明頓的造勢活動上表示，他很樂意再度辯論，因為辯論會有「很高的娛樂價值」，不過現在再舉行一場辯論已經失去意義，因為美國部分州份已經開始提前投票。川普表示，「再進行一次辯論的問題在於，現在太晚了。投票已經開始了。」目前維吉尼亞州、明尼蘇達州和南達科他州這3州已開始提前投票。其他約20多州也設有提前投票的方式，日期依各州規定。川普還向現場支持者表示，他與拜登在6月參加、由CNN主辦的辯論「非常公平」，但在首場辯論會的處理方式招致批評後，「他們不會再這麼公平了」。截至目前，川普已參加2場總統候選人辯論會，一場是針對現任總統拜登，另一場則是對上賀錦麗。多數專家都認為，賀錦麗是9月10日辯論會的獲勝者。共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）和對手華茲10月1日將在紐約市參加哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）舉辦的辯論，這也是目前為止，本次美國總統大選剩下的最後一場辯論。CNN指出，從歷史來看，副總統辯論從來都不是選舉中的最後一場辯論，儘管今年的選舉不同以往，但如果讓華茲及范斯的辯論作為本次最後一場辯論會的話，「肯定會顯得虎頭蛇尾」。