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拜登：中國在南海與台灣持續表現出侵略性

中央廣播電臺

▲拜登在美國德拉瓦州威明頓參加四方安全對話領導人峰會。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登在美國德拉瓦州威明頓參加四方安全對話領導人峰會。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統拜登21日表示，中國持續在南海(South China Sea)和台灣海峽「表現出侵略性」，而習近平主席正在利用外交手段推進其國家利益。

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拜登在美國德拉瓦州(Delaware)威明頓(Wilmington)舉辦的四方安全對話(Quad)領導人峰會上說：「中國持續表現出侵略性，在整個區域進行測試，在南海、東海(East China Sea)、華南(South China)、南亞(South Asia)和台灣海峽都是如此。」這段言論是透過峰會官方消息發表，在媒體受到要求離開了印度、日本、澳洲和美國領導人正在開會的房間後。

拜登表示：「我們相信習近平正尋求專注在國內經濟挑戰上，盡可能減少中國外交關係的動盪，而且在我看來，他也在尋求為自己爭取一些外交空間，以積極追求中國的利益。」

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