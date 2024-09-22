五月天大巨蛋高規格獻唱周思齊！離場1舉動被讚：把掌聲留給球員

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▲五月天演出嗨翻全場，中信啦啦隊女孩也在台下熱舞助陣。（圖／相信音樂提供）

▲五月天在上台前也與周思齊（左3）在後台一起清唱，離場時更是低調下台，把舞台留給周思齊。（圖／相信音樂提供）

▲五迷大讚五月天表演，也都注意到團員默默下台的貼心舉動。（圖／翻攝自Threads）

▲昨日球賽一結束，大批工作人員就立即進場組裝五月天表演舞台。（圖／記者葉政勳攝）

▲五月天為周思齊引退演出，堪稱是中職史上最強表演。（圖／相信音樂提供）

五月天昨（21）日登上台北大巨蛋為中信兄弟球星周思齊引退賽獻唱，帶來超高規格表演，一連演唱〈離開地球表面〉、〈乾杯〉、〈倔強〉等熱門曲，甚至還表演〈周思齊應援曲〉嗨爆全場，也讓球迷感到誠意十足。表演結束後，現場更有不少觀眾發現，五月天自行「默默離場」，把掌聲留給周思齊，巨星低調舉動不搶走主角風采，讓粉絲大讚是不喧賓奪主的最佳典範！中信兄弟一連2日舉辦「The Last Together周思齊引退」主題週活動，更找來五月天獻唱，昨日在大巨蛋的球賽順利結束後，必應團隊立刻進場搭台，讓五月天於8點半準時開唱。接著五月天一連帶來多首熱門曲目，還在歌曲中間穿插球員應援口號，除了主角周思齊的「周思齊GO！周思齊GO！，HITO、HITO周思齊」，還包含「一棒王威晨」、「轟吧志豪」、「炸裂陳子豪」等，讓全場嗨翻。最後一首歌，五月天演唱〈周思齊應援曲〉，即將退休的周思齊這時也緩緩走入舞台，阿信主動喊道：「今天是你的演唱會」、「思齊，我們再唱一次屬於你的歌，讓聲音衝出大巨蛋！」帶領現場4萬歌迷一起大合唱應援曲，感動氛圍讓不少人忍不住泛淚；表演結束後，網路上出現不少討論聲浪，五迷po文大讚五月天，「4天的排練 只為了這個半個小時的致敬演出，五月天媲美演唱會高規格的演出，卻把光環都給了周思齊，就像五迷講得，主唱大人什麼都知道卻自己半夜不畏風雨的默默彩排，唱完之後就默默的離場〜這個就是五月天」、「阿信站在球員後面，把舞台留給周董跟誠泰球員、離場時默默走開把掌聲留給球員」。為了展現最完美的演出，在這場引退賽表演開始前，五月天和團隊先是到天母棒球場進行彩排，隨後再把舞台轉移到大巨蛋，一路忙到凌晨，才在大巨蛋成功打造光彩奪目的拼接舞台，據悉這些設備價值千萬，五月天為了引退賽誠意滿滿。在表演前，阿信20日也曾在臉書說道：「很榮幸為周思齊引退系列周演出，成為周董偉大旅程中的背景應援之一，必應、相信、五月天無比重視，也深感熱血、感動、榮幸。」更透露自己也是資深球迷，在職棒元年就曾到市立棒球場替象虎大戰喝采，晚自習還會偷聽職棒轉播，沒想到30年後能站上這個球場獻聲，阿信也覺得充滿意義。接下來五月天將在11月前往花蓮舉行公益演唱會，身為花蓮人的周思齊昨日也透露，五月天邀請他一起到花蓮表演，讓他開心笑說「我要去花蓮唱歌了」，到時雙方可能會在舞台上合唱周思齊的愛曲〈I Love You無望〉，讓五迷、球迷都相當期待。