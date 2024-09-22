周日迎秋分出遊泡湯！北南暴雨「下到發紫」　屏東山區大豪雨特報

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▲中央氣象署在22日上午7時35分發布豪雨特報。（圖／中央氣象署）

▲天氣粉專分享氣象署22日定量降雨預估，北部區域以及西南部的定量降雨預估「紫成一片」。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

周日出遊泡湯！中央氣象署今（22）日上午7時35分發布豪雨特報，受到熱帶性低氣壓影響，易有短延時強降雨，台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，屏東縣山區甚至發布大豪雨特報；雲林、嘉義、新竹以北及澎湖則要注意局部大雨。影響時間：22日上午◼️大豪雨：屏東縣山區◼️豪雨：臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島◼️大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣、金門地區天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分享氣象署22日定量降雨預估，從圖面上來看，北部區域以及西南部「紫成一片」，粉專也提醒，大台北、基隆、桃園、台南、高雄、屏東、台東出現劇烈降雨的機率非常高，民眾務必小心災害發生。今（22）日迎節氣「秋分」，是晝夜平分之日，中央氣象署表示，過了秋分後，太陽直射區移至南半球，因此台灣的黑夜將開始比白天長，季節由「暖季」轉換為「冷季」。但今天更要注意的是，有個熱帶性低氣壓目前正位在台灣海峽北部，受到低壓帶及熱帶性低氣壓影響，周日天氣相當不穩定，易有陣雨或雷雨。此外，台灣各海面風浪偏大，金門、馬祖將有9至10級強陣風；雲林以南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖也有較強陣風；東半部、西南部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有長浪發生機率。