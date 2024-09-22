黎巴嫩連環爆！矢板明夫：以國開「潘朵拉盒」　台灣需防中國滲透

我是廣告 請繼續往下閱讀

黎巴嫩真主黨成員使用的BBCall、對講機等電子通訊器材這幾天接連發生集體爆炸，導致至少37人死亡、3000多人受傷，引發國際關注。對此，日本資深媒體人矢板明夫分析認為，以色列此次將大量電子用品變成了武器，是「打開潘朵拉盒子」的舉動，並呼籲台灣也需注意，防止中國以類似的低科技電子設備木馬屠城進行滲透，造成社會秩序的混亂。矢板明夫在臉書上發文，針對近來真主黨使用的BBCall、對講機等電子通訊器材接連集體爆炸一事進行分析，指出「這幾天和以色列對立的伊朗等國家及組織的成員，無不心驚膽顫。不知道身邊其他的電子產品是否也被植入了導爆裝置、隨時可能被引爆。聽說有很多人丟棄了身邊的所有電子設備，連電腦、刮鬍刀、手電筒都不敢用了。」矢板明夫表示，這些組織成員之間通訊，面臨了巨大的困境。據說有人提議，恢復使用「信鴿傳書」的方式。但又擔心他們的敵人——掌握高科技又無孔不入的以色列，說不定哪天讓信鴿集體患上禽流感，造成他們的組織內部發生瘟疫的大流行。「看來，他們要想安全傳訊，以後只能靠『大聲喊』了。」面對這樣的科技戰，矢板明夫提到，「中國的戰狼小粉紅最愛引用的一句古文，就是『犯我強漢者，雖遠必誅』，但這樣的叫囂往往只停留在口頭上，幾十年來，印尼、越南、俄羅斯等國都發生過大規模的排華事件，眾多華人華僑的生命被屠戮、財產被搶奪，卻從來沒見過中國政府或中國的愛國人士們有所作為。」矢板明夫指出，真正把「雖遠必誅」這個詞，演繹得淋漓盡致的，就是以色列。「有人批評說以色列的做法太不人道，也是一種恐怖主義。不過，以色列是從猶太人上千年的苦難歷史中走出來的國家，為了生存，根本不會在乎旁觀者的批評指責。」他進一步表示，這一次對真主黨採取的行動，原因之一，是報復今年七月真主黨向以色列佔領的戈蘭高地發動的火箭彈襲擊，造成一個足球場上的12名兒童和青少年遇難。比起屠殺無辜兒童的真主黨，以色列並沒有針對一般平民發動攻擊，還是有底線的。最後，矢板明夫表示，值得重視的是，以色列這次的行動，把大量生產的電子用品變成了武器，「我認為這是『打開了潘朵拉的盒子』。」他提醒，台灣也需要注意，防止中國以類似的低科技電子設備木馬屠城進行滲透，造成社會秩序的混亂。「首先可能要考慮的，是杜絕中國生產的手機和相關電池、充電器等，以及電動車、電動腳踏車等的進口，並迅速汰換已經在使用的中國製設備。」