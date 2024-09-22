麋先生攻蛋觀眾席超大咖！徐若瑄被拱合唱、郭書瑤辣穿小可愛熱舞

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若瑄被麋先生點名合唱，即興發揮表現超棒。（圖／徐若瑄臉書）

▲麋先生、告五人、宇宙人3個金曲樂團驚喜同台，麋先生主唱聖皓（右圖）帶動現場氣氛嗨翻。（圖／麋先生 MIXER臉書）

▲郭書瑤看演唱會嗨翻，穿小可愛現身，舞動身影被拍她也轉發到自己的限時動態。（圖／郭書瑤IG）

金曲樂團麋先生昨（21）日晚間在台北小巨蛋舉行「馬戲團運動CircUs」演唱會，不僅打造「零死角同心圓自轉舞台」，還有「360度十色五光麋幻巨幕陣」作為看點，吸引數萬粉絲到場。演唱會也找來同門的宇宙人、告五人助陣，大咖女星徐若瑄也坐在台下看表演，更被cue一起合唱，讓徐若瑄一瞬間超慌張。同樣坐在台下的還有女星郭書瑤，她身穿小可愛好身材藏不住，更隨音樂舞動氣氛超嗨。昨日麋先生首度攻蛋舉行演唱會，不只粉絲到場，更有許多演藝圈的好友坐在台下力挺。曾和麋先生主唱聖皓合作過的徐若瑄也現身觀眾席，更被拱現場即興合唱兩人的歌曲〈Hi〉，讓徐若瑄瞬間也有慌張。不過在聖皓力邀的情況下，兩人隨即忘我唱歌，徐若瑄事後也在轉發相關片段，感動寫道：「謝謝主唱大大在麋先生這麼重要的第一場小巨蛋，突如其來的cue我，一起合唱了我們寫的〈Hi〉，是個很棒的回憶，很開心」。女星郭書瑤同樣和麋先生是好友，也到場力挺演唱會。日前才因在火星人演唱會穿上螢光棒裝惹議的郭書瑤，這次只穿著小可愛出門，被拍到隨著音樂熱情舞動的畫面，看起來心情超嗨。而郭書瑤日前也因「3塊布」火辣禮服的倫敦時裝週穿搭引發討論，好身材一直是鎂光燈焦點。同樣出席麋先生演唱會的明星還有戴愛玲、魏如昀、郭雪芙、怕胖團、Toro、鍾欣凌、禾浩辰、楊貴媚、柯震東、黃奇斌、TRASH、劉奕兒等人，觀眾席星光熠熠。同為相信音樂公司的告五人、宇宙人也驚喜登台演出，3個金曲天團一口氣齊聚，讓現場歌迷直呼超值回票價。