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黃國昌沒去民眾黨台南開講　大巨蛋看周思齊引退賽「履行承諾」

記者林詠青／台北報導

▲民眾黨立委黃國昌到大巨蛋看周思齊引退賽。（圖／黃國昌臉書，2024.09.21）
▲民眾黨立委黃國昌到大巨蛋看周思齊引退賽。（圖／黃國昌臉書，2024.09.21）
民眾黨為力挺黨主席柯文哲戰清白，舉辦全台各地開講，昨（21）晚來到總統賴清德大本營台南。不過，民眾黨內巨星、立委黃國昌則未到場站台，而是去台北大巨蛋欣賞中信兄弟選手周思齊的引退賽。

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黃國昌、柯志恩等藍白立委，今年7月8日在立院舉行「強化體育賽事防賭法制機制，厚植運動產業發展能量」公聽會，當時就有邀請「亞洲選球王」周思齊，以中華職棒球員職業工會前理事長身分發表意見，周思齊會後更在IG貼出與黃國昌的合照，一度遭網友出征。

黃國昌昨天也貼出大巨蛋球賽照片，感謝周思齊對棒球的奉獻、對體育改革的付出，並盛讚周思齊「站到第一線對抗簽賭集團」，勇氣令人敬佩。黃國昌強調，自己來看周思齊引退賽是「履行承諾」，也是致敬。

而民眾黨昨晚在台南的開講，包括黨秘書長周榆修、黨籍立委林國成及市黨部主委林乃立等人都有出席。


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