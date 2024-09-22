大谷翔平50轟50盜有夠神！日本傳奇球星狂讚：他改變了棒球歷史

大谷翔平改變了歷史！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平在這兩天連續開轟，不但20日連續三打席開轟，單場6打數6安打，狂灌10打點，還一口氣達陣「50轟50盜」的里程碑，大谷翔平不但是大聯盟史上第一人，也是美日球界最令人驚奇的球員，未來已經是名人堂成員的候選人。而大谷翔平的表現，獲得日本傳球星工藤公康、槙原寛己驚訝，紛紛以「大爆發」、「他改變了歷史」稱讚，未來要向大谷翔平這樣出色的球員，可能也難見。
大谷翔平專心當打者 史上最強
從大谷翔平挑戰美國職棒以後，就有不少專家看衰，認為「二刀流」是不可能實現的夢想，但是大谷翔平堅持，他在天使隊找到伯樂，天使主帥Joe Maddon利用國聯投手、打者休養的默契，幫助大谷可以在第一年就不斷創造紀錄，開啟了「二刀流」的契機。
接著大谷雖然開了手肘韌帶手術，但他在球季中展現出的企圖心，跟遇到疫情「縮水球季」後，不疾不徐復健的決心，終於在2021年球季正式大爆發，以投手身分拿下9勝2敗戰績，單季46轟，還有26次盜壘，讓他有了挑戰更高目標的想法。
大谷在2022年單季15勝9敗，防禦率僅2.33，但他也有34轟，11次盜壘的紀錄，本來要二刀流全部偏重在投手或是打者部分，都有困難，但是找到調整步伐，大谷在2023年球季真正火力全開，單季44轟20次盜壘，投手方面也拿到10勝5敗的成績，要不是天使戰績太爛，大谷早就可以進軍季後賽。
這也說明大谷為何在今年選擇轉戰「宇宙道奇」的懷抱，加上他可以專心擔任打者，今年的大谷翔平，儼然是史上最強的超級重砲。
球評槙原寬己表示：「David Ortiz擁有不少優異成績，也無法拿到MVP，大谷翔平卻改變了棒球歷史，大谷直接單季52次盜壘怎樣，改變美國棒球歷史，他整個改變了未來棒球，就是MVP。」
工藤公康認為，大谷翔平在高中就用「曼陀羅計劃表」，藉由建立具體且縝密的計劃，一步步地靠近自己要達成的目標，並將目標變為現實。這是他人無法模仿而來的成就，加上大谷考量到自己無法投球，就用盜壘來幫助球隊，「他知道自己要用什麼樣的方式去達成目標，而且他也做得到。」對大谷的成就感到讚嘆。
大谷翔平接下來還要挑戰55轟55盜，甚至是鈴木一朗所創下的日本球員單季56盜壘紀錄，都令人拭目以待。
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從大谷翔平挑戰美國職棒以後，就有不少專家看衰，認為「二刀流」是不可能實現的夢想，但是大谷翔平堅持，他在天使隊找到伯樂，天使主帥Joe Maddon利用國聯投手、打者休養的默契，幫助大谷可以在第一年就不斷創造紀錄，開啟了「二刀流」的契機。
接著大谷雖然開了手肘韌帶手術，但他在球季中展現出的企圖心，跟遇到疫情「縮水球季」後，不疾不徐復健的決心，終於在2021年球季正式大爆發，以投手身分拿下9勝2敗戰績，單季46轟，還有26次盜壘，讓他有了挑戰更高目標的想法。
大谷在2022年單季15勝9敗，防禦率僅2.33，但他也有34轟，11次盜壘的紀錄，本來要二刀流全部偏重在投手或是打者部分，都有困難，但是找到調整步伐，大谷在2023年球季真正火力全開，單季44轟20次盜壘，投手方面也拿到10勝5敗的成績，要不是天使戰績太爛，大谷早就可以進軍季後賽。
這也說明大谷為何在今年選擇轉戰「宇宙道奇」的懷抱，加上他可以專心擔任打者，今年的大谷翔平，儼然是史上最強的超級重砲。
球評槙原寬己表示：「David Ortiz擁有不少優異成績，也無法拿到MVP，大谷翔平卻改變了棒球歷史，大谷直接單季52次盜壘怎樣，改變美國棒球歷史，他整個改變了未來棒球，就是MVP。」
工藤公康認為，大谷翔平在高中就用「曼陀羅計劃表」，藉由建立具體且縝密的計劃，一步步地靠近自己要達成的目標，並將目標變為現實。這是他人無法模仿而來的成就，加上大谷考量到自己無法投球，就用盜壘來幫助球隊，「他知道自己要用什麼樣的方式去達成目標，而且他也做得到。」對大谷的成就感到讚嘆。
大谷翔平接下來還要挑戰55轟55盜，甚至是鈴木一朗所創下的日本球員單季56盜壘紀錄，都令人拭目以待。