大谷翔平50轟50盜有夠神！日本傳奇球星狂讚：他改變了棒球歷史

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▲美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，本季至今個人已累積「52轟52盜」，將繼續朝「55-55」邁進。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平改變了歷史！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平在這兩天連續開轟，不但20日連續三打席開轟，單場6打數6安打，狂灌10打點，還一口氣達陣「50轟50盜」的里程碑，從大谷翔平挑戰美國職棒以後，就有不少專家看衰，認為「二刀流」是不可能實現的夢想，但是大谷翔平堅持，大谷在2022年單季15勝9敗，防禦率僅2.33，但他也有34轟，11次盜壘的紀錄，本來要二刀流全部偏重在投手或是打者部分，都有困難，但是找到調整步伐，大谷在2023年球季真正火力全開，單季44轟20次盜壘，投手方面也拿到10勝5敗的成績，要不是天使戰績太爛，大谷早就可以進軍季後賽。這也說明大谷為何在今年選擇轉戰「宇宙道奇」的懷抱，加上他可以專心擔任打者，今年的大谷翔平，儼然是史上最強的超級重砲。工藤公康認為，大谷翔平在高中就用「曼陀羅計劃表」，藉由建立具體且縝密的計劃，一步步地靠近自己要達成的目標，並將目標變為現實。這是他人無法模仿而來的成就，加上大谷考量到自己無法投球，就用盜壘來幫助球隊，對大谷的成就感到讚嘆。大谷翔平接下來還要挑戰55轟55盜，甚至是鈴木一朗所創下的日本球員單季56盜壘紀錄，都令人拭目以待。