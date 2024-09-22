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快訊／根本颱風天！高雄等14縣市「豪雨特報」　1地區嚴防大豪雨

記者張志浩／綜合報導

▲受到熱帶性低氣壓及低壓帶影響，中央氣象署一早就針對14縣市發布「豪雨特報」。（圖／中央氣象署）
▲受到熱帶性低氣壓及低壓帶影響，中央氣象署一早就針對14縣市發布「豪雨特報」。（圖／中央氣象署）
台灣各地天氣從昨（21）日晚間就相當不穩定，受到熱帶性低氣壓及低壓帶影響，尤其在中南部地區的雨勢相當驚人，宛如颱風過境，中央氣象署今（22）日一早就發布「豪雨特報」，範圍主要集中在大台北地區和南台灣，中午過後雨區還會擴大，適逢週末，有外出行程的民眾請特別留意天氣動態。

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氣象署提醒，熱帶性低氣壓及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日屏東縣山區有「局部豪雨或大豪雨」，臺南市、高雄市及屏東縣有「局部大雨或豪雨」，雲林、嘉義、新竹以北地區及澎湖、金門有「局部大雨」，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區亦請慎防坍方、落石、溪水暴漲及土石流。

▲小犬颱風暴風圈將觸陸，今天開始越晚，東半部、南部地區風雨會越來越強。（圖／記者林調遜攝）
▲氣象署發布豪雨特報，提醒民眾，今天午後對流繼續發展後，雨區還會再擴大。（圖／記者林調遜攝）
⚠️豪雨特報警戒範圍

🟡大豪雨：屏東縣山區
🟡豪雨：臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島
🟡大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣、金門地區

📍今日（9/22）累積雨量排行（截至09:00）
1、高雄市大樹區：131.5毫米
2、高雄市美濃區：129.5毫米
3、屏東縣三地門鄉：127.5毫米
4、高雄市旗山區：126.0毫米
5、屏東縣瑪家鄉：122.0毫米

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