快訊／根本颱風天！高雄等14縣市「豪雨特報」　1地區嚴防大豪雨

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲氣象署發布豪雨特報，提醒民眾，今天午後對流繼續發展後，雨區還會再擴大。（圖／記者林調遜攝）

台灣各地天氣從昨（21）日晚間就相當不穩定，，中央氣象署今（22）日一早就發布「豪雨特報」，範圍主要集中在大台北地區和南台灣，中午過後雨區還會擴大，適逢週末，有外出行程的民眾請特別留意天氣動態。氣象署提醒，熱帶性低氣壓及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日有「局部豪雨或大豪雨」，有「局部大雨或豪雨」，有「局部大雨」，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區亦請慎防坍方、落石、溪水暴漲及土石流。⚠️🟡大豪雨：屏東縣山區🟡豪雨：臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島🟡大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣、金門地區1、高雄市大樹區：131.5毫米2、高雄市美濃區：129.5毫米3、屏東縣三地門鄉：127.5毫米4、高雄市旗山區：126.0毫米5、屏東縣瑪家鄉：122.0毫米