熱帶性低氣壓賴著不走！台灣「強風豪雨」到晚上　雨勢趨緩時間曝

就在台灣旁邊，目前有一個「熱帶性低氣壓」緊貼，並朝西南方往中國沿岸靠近，天氣風險公司分析師林孝儒指出，它雖然不到颱風等級，但環流卻不斷替台灣帶來雨勢，尤其中南部地區出現「連續性降雨」，雨量相當可觀，北台灣今（22）日秋分也是「越晚雨越大」，預估週二（9/24）全台降雨才會有所減少。
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，在台灣身邊的熱帶性低氣壓在「併入低壓帶」後，引發西南季風強風軸，迎風面中南部地區對風雨感受非常明顯，今天南台灣降雨會持續且明顯，氣象署已經發布豪雨特報，而大低壓帶中不穩定的環境，加上白天配合熱力作用，北部、東北部也有非常明顯的降雨訊號，而且會一直持續到晚間，因此下午到晚間外出要特別小心。
吳聖宇說明，明（23）日低壓帶區域會往西調整，台灣附近的西南季風強度稍減，但水氣還是很多，迎風面中南部持續會是有雨的天氣，其它地方仍要注意熱力作用後引發的對流，整體天氣還是不穩定，要等到週二低壓帶更往西、往北調整，西南季風持續減弱，降雨才會有比較明顯的減少趨勢，不過中南部有短暫陣雨、其它地方有對流發展的情況，可能還是不變。
林孝儒則提醒，週四至下週末（9/26至9/29），不排除台灣以東遠方海面，還會再有熱帶系統發展，帶動台灣附近的東北風，導致水氣變多，屆時降雨型態將是北東部有迎風地形短暫陣雨，中南部則以午後雷陣雨為主，目前預報變動度較大，未來仍有待觀察。
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吳聖宇說明，明（23）日低壓帶區域會往西調整，台灣附近的西南季風強度稍減，但水氣還是很多，迎風面中南部持續會是有雨的天氣，其它地方仍要注意熱力作用後引發的對流，整體天氣還是不穩定，要等到週二低壓帶更往西、往北調整，西南季風持續減弱，降雨才會有比較明顯的減少趨勢，不過中南部有短暫陣雨、其它地方有對流發展的情況，可能還是不變。
林孝儒則提醒，週四至下週末（9/26至9/29），不排除台灣以東遠方海面，還會再有熱帶系統發展，帶動台灣附近的東北風，導致水氣變多，屆時降雨型態將是北東部有迎風地形短暫陣雨，中南部則以午後雷陣雨為主，目前預報變動度較大，未來仍有待觀察。