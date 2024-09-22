熱帶性低氣壓賴著不走！台灣「強風豪雨」到晚上　雨勢趨緩時間曝

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▲據氣象署的降雨預報，今明兩天低壓帶影響，全台各地還是有顯著的降雨訊號。（圖／中央氣象署）

就在台灣旁邊，目前有一個「熱帶性低氣壓」緊貼，並朝西南方往中國沿岸靠近，天氣風險公司分析師林孝儒指出，它，北台灣今（22）日秋分也是「越晚雨越大」，預估週二（9/24）全台降雨才會有所減少。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，在台灣身邊的熱帶性低氣壓在「併入低壓帶」後，引發西南季風強風軸，迎風面中南部地區對風雨感受非常明顯，今天南台灣降雨會持續且明顯，氣象署已經發布豪雨特報，而大低壓帶中不穩定的環境，加上白天配合熱力作用，北部、東北部也有非常明顯的降雨訊號，而且會一直持續到晚間，因此下午到晚間外出要特別小心。吳聖宇說明，明（23）日低壓帶區域會往西調整，台灣附近的西南季風強度稍減，但水氣還是很多，迎風面中南部持續會是有雨的天氣，其它地方仍要注意熱力作用後引發的對流，整體天氣還是不穩定，，不過中南部有短暫陣雨、其它地方有對流發展的情況，可能還是不變。林孝儒則提醒，週四至下週末（9/26至9/29），，帶動台灣附近的東北風，導致水氣變多，屆時降雨型態將是北東部有迎風地形短暫陣雨，中南部則以午後雷陣雨為主，目前預報變動度較大，未來仍有待觀察。