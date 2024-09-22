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痛心被害人只淪為證物　黃智賢狂列16點、轟大法官自以為上帝

記者林詠青／台北報導

▲憲法法庭對死刑判決設下重重關卡。圖為大法官詹森林。（圖／翻攝畫面）
▲憲法法庭對死刑判決設下重重關卡。圖為大法官詹森林。（圖／翻攝畫面）
憲法法庭上週五做出死刑釋憲判決，宣布死刑沒有違憲，但對判死設下重重關卡。對此，資深媒體人黃智賢今（22）日痛批大法官自以為是上帝，憑什麼自己立法增加死刑門檻？黃智賢並痛心表示，「被害人被殺那一刻，被害人在整個司法系統裡，就消失了。被害人，變成了”證物"。」質疑大法官說的司法衡平，根本沒考量被害人。

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黃智賢今天針對死刑釋憲結果狂列16點，痛批大法官訂定重重限制判死。她稱讚新北市長侯友宜質問「誰來幫被害人上訴？」這個問題太好，黃智賢說，被害人被殺的那一刻，在整個司法系統裡就消失了。「被害人，變成了”證物"」，並質疑大法官在為殺人犯爭取的是「超人權」。

不只批評民進黨政府，黃智賢也砲轟國民黨前總統馬英九，就是對廢死妥協跟投降的「第一步」；將聯合國人權兩公約，入中華民國的法，「喪權辱國」。她認為，硬把兩公約、基督教跟白左立場，強壓在台灣社會，「這才是明明白白的反人權」。


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